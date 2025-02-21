Bloomberg: Трамп не оставил альтернатив Зеленскому в украинском конфликте

Как отметило агентство, в течение нескольких месяцев после избрания американского лидера Владимир Зеленский пытался удержаться на тонкой грани

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не оставил Владимиру Зеленскому хороших альтернатив в продолжающимся конфликте на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство утверждает, что поворот Трампа против Зеленского не оставляет Киеву хороших альтернатив. В течение нескольких месяцев после избрания Трампа Зеленский пытался удержаться на тонкой грани. Однако после телефонного разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным это стало делать сложнее. Все оставшиеся надежды угасли в среду, когда Трамп назвал Зеленского диктатором, пишет агентство. Президент США заявил, что Зеленскому "лучше действовать быстро", чтобы достичь соглашения с Россией, "иначе у него не останется страны".

Bloomberg отмечает, что Зеленскому остается положиться на помощь, которую может предложить Европа, и продолжать вести боевые действия без поддержки США. В противном случае ему остается принять любую сделку, до которой договорятся Москва и Вашингтон.

18 февраля высокопоставленные делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по вопросам международной безопасности, двусторонних отношений и урегулирования конфликта на Украине. Россию на встрече, продолжавшейся 4,5 часа, представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Переговоры в Саудовской Аравии стали возможны благодаря состоявшемуся 12 февраля разговору по телефону между Путиным и Трампом. Лидеры двух стран обсудили ряд международных проблем, включая урегулирование конфликта на Украине, и условились организовать личную встречу.