Какие документы необходимы для оформления кредита наличными

Кредит — один из самых популярных финансовых продуктов, который помогает решить срочные задачи: от крупных покупок до оплаты непредвиденных расходов. Однако чтобы взять кредит наличными в банке, нужно предоставить информацию для оценки заемщика. Рассказываем, какие собрать документы и на что обратить внимание.

Основной пакет документов

Есть документы, которые захотят увидеть в любом банке.

Паспорт гражданина РФ

Паспорт — главный документ, подтверждающий личность заемщика. Он необходим для идентификации клиента и проверки его данных. Убедитесь, что паспорт действителен и в нем указаны актуальные данные, включая прописку.

СНИЛС или ИНН

Многие банки требуют предоставления одного из этих документов. СНИЛС позволяет банку идентифицировать вас в государственных реестрах, а ИНН используется для проверки информации о вашем доходе.

Справка о доходах

Банки оценивают платежеспособность заемщика, чтобы снизить риск невозврата средств. Чаще всего требуется справка по форме 2-НДФЛ, подтверждающая официальный доход за последние 3–6 месяцев.

Если вы не можете предоставить 2-НДФЛ, можно запросить справку о доходах в свободной форме у вашего работодателя.

Индивидуальные предприниматели предоставляют декларацию о доходах.

Трудовая книжка или копия трудового договора

Этот документ подтверждает вашу занятость. Обычно банк запрашивает заверенную копию с основного места работы.

Дополнительные документы

Некоторые банки могут запросить дополнительные документы, которые помогают оценить вашу финансовую стабильность:

Документы о собственности: если у вас есть недвижимость, автомобиль или другие крупные активы. Предоставление их документов повысит ваши шансы на одобрение кредита.

Справка из Пенсионного фонда: актуально для пенсионеров, желающих оформить кредит.

Военный билет: для мужчин иногда он может быть обязательным документом.

Кредиты без справок и поручителей

Для клиентов, у которых нет возможности предоставить полный пакет документов, существуют экспресс-кредиты или кредиты без справок и поручителей.

Для их оформления достаточно паспорта и второго документа (например, СНИЛС, водительского удостоверения или загранпаспорта).

Однако по таким кредитам обычно проценты заметно выше, так как банк берет на себя дополнительные риски.

Как подготовить документы

Убедитесь в актуальности. Все документы должны быть действительными. Например, паспорт не должен содержать ошибок или недействующих штампов.

Сделайте копии. Банки часто просят предоставлять копии документов вместе с оригиналами.

Заверьте документы. Если банк требует заверенные копии (например, трудовой книжки), обратитесь к своему работодателю или нотариусу.

Подготовка документов для кредита наличными — это важный этап, который напрямую влияет на вероятность одобрения заявки. Чем больше информации о вашей финансовой стабильности вы предоставите банку, тем выше и шансы на получение выгодных условий.