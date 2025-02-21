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ТАСС

В Нидерландах заявили, что помогли подготовить около 20 тыс. солдат ВСУ

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Рубен Брекельманс
Рубен Брекельманс.
Источник изображения: sun9-42.userapi.com

Они прошли подготовку в рамках учебной миссии ЕС в Германии, при этом точное место не называется по причинам безопасности

ГААГА, 20 февраля. /ТАСС/. Нидерланды приняли участие в подготовке уже около 20 тыс. украинских военных. Об этом сообщил в соцсети X глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс по итогам визита в учебный центр в Германии.

"Обучение украинцев по-прежнему необходимо, - отметил он. - Уже около 20 тыс. солдат прошли подготовку в рамках учебной миссии ЕС в Германии".

Точное место не называется по причинам безопасности. В подготовке участвуют в том числе голландские инструкторы, имеющие опыт управления танками Leopard.

В продолжение темы в газете De Telegraaf Брекельманс подчеркнул, что возможное прекращение огня не повлияет на процесс подготовки. "Даже если [на Украину] придут силы сдерживания, украинцам придется делать большую часть работы самим, - заметил министр. - Поэтому даже после прекращения огня набор и подготовка солдат продолжатся. И даже после прекращения огня сдерживание останется крайне важным". 

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