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ТАСС

Песков: РФ согласна с США, что решать ситуацию на Украине лучше мирно

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ ТАСС

Представители новой администрации США говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Кремль согласен с новой администрацией США в том, что урегулирования на Украине по возможности нужно достигать на переговорах. Об этом сообщил журарналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Представители новой администрации США] говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров. Эта позиция нам больше импонирует по сравнению с позицией предыдущей администрации. Здесь мы абсолютно соглашаемся с американской администрацией. Мы тоже считаем, что все цели должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров", - сказал он.

Песков напомнил, что прежняя команда в Вашингтоне "не заявляла никаких целей по инициированию мирного процесса" и говорила "только о войне".

18 февраля российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде, они продлились примерно 4,5 часа. Россию на встрече представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

По словам Ушакова, делегации провели серьезный разговор по всем вопросам, которые хотели затронуть, в том числе обсудили сближение позиций РФ и США и контакты по Украине. Он уточнил, что пока неизвестно, кто войдет в число переговорщиков по украинскому урегулированию, решение будет за президентом. Лавров назвал разговор с представителями Вашингтона очень полезным и сообщил, что РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах. В Госдепартаменте отметили, что Лавров и Рубио на встрече договорились создать переговорные группы по Украине, а также о будущем сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов.  

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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