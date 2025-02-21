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ТАСС

ВС РФ уничтожили с начала СВО 655 украинских самолетов

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© AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos.
Источник изображения: © AP Photo/ Libkos

По данным Минобороны, за это время также сбили 44 007 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские военные с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили 655 украинских самолетов.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 655 самолетов, 283 вертолета, 44 007 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 534 танка и других боевых бронированных машин, 1 518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 883 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 846 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали там. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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