Кремль переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Минобороны

Песков переадресовал Минобороны вопрос о наступлении ВСУ в Брянской области

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что ВСУ якобы готовят наступление на Брянскую область, он переадресовал вопросы о состоянии на фронте в министерство обороны.

"Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, известно ли Москве о планах ВСУ напасть на Брянскую область с целью сорвать переговоры с США.