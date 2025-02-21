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ТАСС

ВЦИОМ: высокий уровень поддержки СВО россиянами сохраняется все три года

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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Гендиректор центра Валерий Федоров отметил, что граждане не только декларируют поддержку, но и показывают ее на деле: "помогают и рублем, не иссякает поток добровольцев и контрактников на фронт, помощь военным и жителям прифронтовых территорий"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Высокий уровень поддержки россиянами решения президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине сохраняется на протяжении всех трех лет с ее начала. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. В регулярных телефонных опросах ВЦИОМ принимают участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"Решение президента о начале СВО получило широкую поддержку, высокий уровень которой сохраняется на протяжении всех трех лет, несмотря на все сложности и перипетии. <...> Доля тех, кто поддерживает решение о проведении СВО, менялась на протяжении трех лет, но никогда за это время она не опускалась ниже двух третей от общего числа опрошенных", - сказал Федоров в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: "Три года СВО: как изменилась Россия".

По его словам, были сложные моменты, в том числе частичная мобилизация, атаки беспилотников на Москву, вторжение ВСУ в Курскую область. "Мы видим, что это все отражалось на мнении людей, но даже в эти критические моменты воля народа оставалась впечатляющей: мы должны бороться, мы должны выстоять и победить, провести СВО и довести ее до победы", - сказал Федоров.

Он отметил, что россияне не только декларируют поддержку, но и показывают ее на деле: "помогают и рублем, не иссякает поток добровольцев и контрактников на фронт, помощь военным и жителям прифронтовых территорий". "Это по сути стало социальной нормой. Уже 67% опрошенных говорят, что оказывали помощь российским военным и жителям прифронтовых территорий за это время", - сказал Федоров.

Он добавил, что государство со своей стороны "не превращает страну в единый военный лагерь, отказывается от полной мобилизации и введения военного положения, от полного перевода экономики на военные рельсы, пытается всеми силами сохранять для людей достаточно комфортный, спокойный образ жизни". "И это тоже имеет огромное значение", - подчеркнул Федоров.

По его словам, результаты опросов говорят о том, что цели, которые поставил перед собой коллективный Запад в борьбе с Россией, не достигнуты. "Наша страна не посыпалась, не ослабела, а выстояла, консолидировалась, адаптировалась к новой сложной ситуации. Это требовало и от власти, и от общества колоссальных усилий", - сказал Федоров. 

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