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ТАСС

БПЛА "Форпост" способен стать платформой для сброса барражирующих боеприпасов

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Источник изображения: http://tass.ru/

Представитель авиазавода Екатерина Згировская отметила, что разработчики занимаются расширением боевых возможностей комплекса за счет улучшения его конструкции и установки новых полезных нагрузок

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 20 февраля. /ТАСС/. Комплекс с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) средней дальности "Форпост", впервые представленный за рубежом на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби, способен получить функцию сброса барражирующих боеприпасов. Об этом сообщила официальный представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская.

"Российский разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" может получить возможность сброса барражирующих боеприпасов", - сказала Згировская.

Она отметила, что в настоящий момент "Форпост" в ударном варианте может нести управляемые ракеты или планирующие бомбы, позволяющие наносить удары как по стационарным, так и по движущимся целям, в том числе бронетехнике.

Представитель авиазавода отметила, что разработчики беспилотника занимаются расширением боевых возможностей комплекса "Форпост" за счет улучшения его конструкции и установки новых полезных нагрузок, в том числе авиационных средств поражения - эти доработки высоко оцениваются расчетами, эксплуатирующими комплекс, и помогают им с более высокой эффективностью решать поставленные задачи. 

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