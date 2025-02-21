Войти
ТАСС

NBC: Трамп недоволен нежеланием Украины идти на необходимые компромиссы

140
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © Andrew Harnik/ Getty Images

По данным телеканала, американский лидер считает, что Владимир Зеленский сопротивляется "разумным требованиям к стране, которой США предоставили более $75 млрд военной помощи"

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп недоволен позицией Киева, который не желает идти на компромиссы, "давно признанные американскими и европейскими официальными лицами в частном порядке необходимыми для достижения мирного соглашения" . Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC News.

По его данным, Трамп считает, что Владимир Зеленский сопротивляется "разумным требованиям к стране, которой США предоставили более $75 млрд военной помощи". О каких именно компромиссах идет речь, не уточняется.

При этом президент США также возмущен публичными жалобами украинского руководства на то, что Вашингтон исключил Киев из прямых переговоров с Россией. "Есть разочарование", - заявил NBC News неназванный чиновник в Белом доме, указав, что Зеленский и ряд европейских лидеров пытаются "очернить" мирные усилия Дональда Трампа.

Как отмечает новостная служба NBC, напряженность в отношениях между Вашингтоном и Киевом зрела в течение всей прошлой недели, пока она не вылилась в публичную плоскость в виде взаимных обвинений со стороны Трампа и Зеленского. Как отмечают источники, украинское руководство осознало, что президент США скептически относится к официальной позиции Украины.

При этом изначально после инаугурации Трампа Киев намеревался продемонстрировать Вашингтону свою готовность пойти на определенные компромиссы, убедив президента США в том, что главным препятствием для мирного урегулирования якобы является Россия. "Главное было убедить Трампа, что проблема не в Украине", - отметил один из источников. Поначалу, как отмечает NBC News, этот подход сработал, но затем Трамп поменял свою оценку сложившейся ситуации.

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет получить место за столом переговоров об урегулировании. В ответ на это Зеленский сказал, что Трамп стал жертвой "российской дезинформации". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 03:41
  • 3
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 21.02 03:18
  • 1
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 21.02 00:57
  • 7668
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.02 00:13
  • 0
Мнения о российском флоте.
  • 20.02 23:26
  • 0
Чем принципиально отличаются советские/российские танки от западных.
  • 20.02 22:38
  • 1
Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"
  • 20.02 21:30
  • 0
Ответ на ""Уралвагонзавод" работает над увеличением мощности двигателей российских танков"
  • 20.02 17:48
  • 0
Мир стоит на пороге новой архитектуры евразийской безопасности
  • 20.02 11:10
  • 3
Беспилотник Supercam подходит для выдачи целеуказаний кораблям и подлодкам ВМФ
  • 20.02 09:46
  • 8
Российский «Бережок» испытали против морских дронов
  • 20.02 03:38
  • 8
Балицкий: "замораживание" СВО станет угрозой всему Русскому миру
  • 20.02 02:52
  • 1
Задача Путина/россиян на Украине очень проста, понятна, и сейчас легко достижима
  • 19.02 20:49
  • 0
Ответ на "Alea iacta est: англосаксы готовятся воевать до конца"
  • 19.02 17:34
  • 0
Единое оборонное пространство России и Беларуси – в рамках закона
  • 19.02 17:21
  • 0
«Нелепо спасаться от приговора, когда можно спастись от суда»