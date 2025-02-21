Американский журнал назвал причины постоянного снижения боеготовности военной авиации США

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В Военно-воздушных силах Соединенных Штатов доля боеготовых самолетов в 2024 финансовом году упала до рекордно низкого показателя за последние 10-20 лет. И это падение не резкое – оно наблюдается постоянно от года к году.

Такую информацию опубликовал американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что за прошлый год уровень боеготовности военной авиации США составил 67,15 процента. Это самый низкий показатель за последние два десятилетия.

Автор считает, что основная причина снижения боеготовности американской авиации – это увеличение доли истребителей пятого поколения. Дело в том, что средняя боевая готовность истребителей F-22 и F-35 каждый год становился ниже из-за повышенных требований к их техническому обслуживанию. К настоящему времени доля исправных самолетов F-22 составила чуть более 40 процентов, а F-35A – 51,5 процента.

Истребители пятого поколения F-22 и F-35 постоянно снижают средние показатели боеготовности из-за особенно высоких потребностей в техническом обслуживании

- отмечает СМИ США.

Главным фактором, влияющим на снижение боеготовности истребительной авиации США, стал переход с F-16 на F-35. Дело в том, что F-16 – один из самых простых в обслуживании боевых самолетов, несмотря на значительный износ за десятилетия эксплуатации, особенно в сравнении с более новыми F-35.

Кроме того, задержки во времени при производстве F-22 привели к тому, что устаревшим истребителям, поступившим на вооружение в годы «холодной войны», пришлось оставаться в строю на несколько десятилетий дольше, чем предполагалось изначально.