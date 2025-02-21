Войти
ТАСС

Разработчики комплекса "Форпост" создали версию беспилотника с радиолокатором

148
0
0
Ударный беспилотник «Форпост»
Ударный беспилотник «Форпост».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Представитель авиазавода Екатерина Згировская напомнила, что "Форпост" в ударном варианте способен нести управляемые ракеты или планирующие бомбы

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 20 февраля. /ТАСС/. Разработчики комплекса с беспилотными летательным аппаратами (БПЛА) средней дальности "Форпост", впервые представленного за рубежом на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби, создали версию аппарата с радиолокатором для контроля за объектами противника и выдачи целеуказаний для воинских подразделений. Об этом сообщила официальный представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская.

"Комплекс с БПЛА "Форпост" продолжает проходить модернизацию и получил новые возможности - разработчики создали версию беспилотника с радиолокатором. Его задачи - осуществлять радиолокационный контроль за наземными и надводными объектами, распознавать движущиеся цели и выдавать целеуказания для подразделений Вооруженных сил России, включая Военно-морской флот", - сказала Згировская.

Представитель авиазавода напомнила, что "Форпост" в ударном варианте способен нести управляемые ракеты или планирующие бомбы, позволяющие наносить удары как по стационарным, так и по движущимся целям, в том числе бронетехнике. Комплекс прошел апробацию в Сирии. С начала специальной военной операции в 2022 году наносит удары по силам противника и на этом направлении. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 03:41
  • 3
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 21.02 03:18
  • 1
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 21.02 00:57
  • 7668
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.02 00:13
  • 0
Мнения о российском флоте.
  • 20.02 23:26
  • 0
Чем принципиально отличаются советские/российские танки от западных.
  • 20.02 22:38
  • 1
Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"
  • 20.02 21:30
  • 0
Ответ на ""Уралвагонзавод" работает над увеличением мощности двигателей российских танков"
  • 20.02 17:48
  • 0
Мир стоит на пороге новой архитектуры евразийской безопасности
  • 20.02 11:10
  • 3
Беспилотник Supercam подходит для выдачи целеуказаний кораблям и подлодкам ВМФ
  • 20.02 09:46
  • 8
Российский «Бережок» испытали против морских дронов
  • 20.02 03:38
  • 8
Балицкий: "замораживание" СВО станет угрозой всему Русскому миру
  • 20.02 02:52
  • 1
Задача Путина/россиян на Украине очень проста, понятна, и сейчас легко достижима
  • 19.02 20:49
  • 0
Ответ на "Alea iacta est: англосаксы готовятся воевать до конца"
  • 19.02 17:34
  • 0
Единое оборонное пространство России и Беларуси – в рамках закона
  • 19.02 17:21
  • 0
«Нелепо спасаться от приговора, когда можно спастись от суда»