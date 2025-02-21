Разработчики комплекса "Форпост" создали версию беспилотника с радиолокатором

Представитель авиазавода Екатерина Згировская напомнила, что "Форпост" в ударном варианте способен нести управляемые ракеты или планирующие бомбы

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 20 февраля. /ТАСС/. Разработчики комплекса с беспилотными летательным аппаратами (БПЛА) средней дальности "Форпост", впервые представленного за рубежом на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби, создали версию аппарата с радиолокатором для контроля за объектами противника и выдачи целеуказаний для воинских подразделений. Об этом сообщила официальный представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская.

"Комплекс с БПЛА "Форпост" продолжает проходить модернизацию и получил новые возможности - разработчики создали версию беспилотника с радиолокатором. Его задачи - осуществлять радиолокационный контроль за наземными и надводными объектами, распознавать движущиеся цели и выдавать целеуказания для подразделений Вооруженных сил России, включая Военно-морской флот", - сказала Згировская.

Представитель авиазавода напомнила, что "Форпост" в ударном варианте способен нести управляемые ракеты или планирующие бомбы, позволяющие наносить удары как по стационарным, так и по движущимся целям, в том числе бронетехнике. Комплекс прошел апробацию в Сирии. С начала специальной военной операции в 2022 году наносит удары по силам противника и на этом направлении.