Болтон сравнил план Трампа по Украине со "сдачей позиций"

Бывший помощник президента США по национальной безопасности высказался против отправки миротворцев на Украину

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в своем плане по Украине обозначил "сдачи давних позиций" США и НАТО. Об этом изданию Politico заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности (2018-2019), республиканец Джон Болтон.

"Заявления Трампа, [главы Пентагона] Пита Хегсета и других близки к сдаче позиций. Речь идет о прекращении огня, создании демилитаризованной зоны, начале переговоров и отказе Украины от вступления в НАТО", - сказал он.

Болтон считает, что Трамп отказывается от двух основных позиций, на которых давно настаивали США и НАТО: "восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" и наличие гарантий на вступление Киева в НАТО. "Теперь это все в прошлом", - отметил бывший помощник Трампа.

По мнению Болтона, Трампу уже давно не нравится НАТО и он не видит выгоды для США в затратах на европейскую оборону. Сам Болтон высказался против отправки миротворцев на Украину. "Какую роль будут играть эти силы? Гарантировать соблюдение прекращения огня и принимать действия против тех, кто его нарушает? Или это будет сила по примеру миротворцев ООН, когда нарушители спокойно занимаются своими делами, а миротворцы могут использовать силу только в целях самообороны. Это две большие разницы, и лично я пока не слышал среди европейцев обсуждений, какой из двух вариантов они бы выбрали", - сказал экс-помощник.

По его словам, присутствие миротворцев может привести к "де-факто разделению Украины, которое со временем станет де-юре разделением".