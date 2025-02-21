Войти
ТАСС

Болтон сравнил план Трампа по Украине со "сдачей позиций"

137
0
0
Джон Болтон
Джон Болтон.
Источник изображения: Юрий Орешкин/ БелТА/ ТАСС

Бывший помощник президента США по национальной безопасности высказался против отправки миротворцев на Украину

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в своем плане по Украине обозначил "сдачи давних позиций" США и НАТО. Об этом изданию Politico заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности (2018-2019), республиканец Джон Болтон.

"Заявления Трампа, [главы Пентагона] Пита Хегсета и других близки к сдаче позиций. Речь идет о прекращении огня, создании демилитаризованной зоны, начале переговоров и отказе Украины от вступления в НАТО", - сказал он.

Болтон считает, что Трамп отказывается от двух основных позиций, на которых давно настаивали США и НАТО: "восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" и наличие гарантий на вступление Киева в НАТО. "Теперь это все в прошлом", - отметил бывший помощник Трампа.

По мнению Болтона, Трампу уже давно не нравится НАТО и он не видит выгоды для США в затратах на европейскую оборону. Сам Болтон высказался против отправки миротворцев на Украину. "Какую роль будут играть эти силы? Гарантировать соблюдение прекращения огня и принимать действия против тех, кто его нарушает? Или это будет сила по примеру миротворцев ООН, когда нарушители спокойно занимаются своими делами, а миротворцы могут использовать силу только в целях самообороны. Это две большие разницы, и лично я пока не слышал среди европейцев обсуждений, какой из двух вариантов они бы выбрали", - сказал экс-помощник.

По его словам, присутствие миротворцев может привести к "де-факто разделению Украины, которое со временем станет де-юре разделением". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 03:41
  • 3
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 21.02 03:18
  • 1
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 21.02 00:57
  • 7668
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.02 00:13
  • 0
Мнения о российском флоте.
  • 20.02 23:26
  • 0
Чем принципиально отличаются советские/российские танки от западных.
  • 20.02 22:38
  • 1
Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"
  • 20.02 21:30
  • 0
Ответ на ""Уралвагонзавод" работает над увеличением мощности двигателей российских танков"
  • 20.02 17:48
  • 0
Мир стоит на пороге новой архитектуры евразийской безопасности
  • 20.02 11:10
  • 3
Беспилотник Supercam подходит для выдачи целеуказаний кораблям и подлодкам ВМФ
  • 20.02 09:46
  • 8
Российский «Бережок» испытали против морских дронов
  • 20.02 03:38
  • 8
Балицкий: "замораживание" СВО станет угрозой всему Русскому миру
  • 20.02 02:52
  • 1
Задача Путина/россиян на Украине очень проста, понятна, и сейчас легко достижима
  • 19.02 20:49
  • 0
Ответ на "Alea iacta est: англосаксы готовятся воевать до конца"
  • 19.02 17:34
  • 0
Единое оборонное пространство России и Беларуси – в рамках закона
  • 19.02 17:21
  • 0
«Нелепо спасаться от приговора, когда можно спастись от суда»