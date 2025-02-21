Новейший "Панцирь-СМД-Е" может обрушить на врага 48 мини-ракет ТКБ-1055

Источник изображения: Фото: "Рособоронэкспорт", ТГ-канал "Высокоточка"

На ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е" можно установить до 48 миниатюрных зенитных ракет ТКБ-1055, предназначенных для поражения небольших целей.

Как сообщают телеграм-каналы "Рособоронэкспорта" и Холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех - "Высокоточка", пакет из четырех мини-ракет заряжается так же, как и одна обычная зенитная управляемая ракета, поэтому по времени перезарядка комплекса заранее подготовленными пакетами займет столько же. При этом пакет из четырех мини-ракет ставится в стандартное посадочное место для обычной ракеты, поэтому комбинация ракет "Панциря СМД-Е" может быть практически любой.

В настоящее время этот ЗРК впервые демонстрируется на IDEX-2025 в Абу-Даби, он предназначен для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак беспилотников.

Кроме небольших ракет возможна установка и классических, способных поразить любую воздушную угрозу на расстоянии до 20 километров.

Рособоронэкспорт рассчитывает на повышенный интерес к "Панцирю-СМД-Е" на Ближнем Востоке. На сегодня это лучшее решение на мировом рынке для защиты объектов инфраструктуры, в том числе нефтегазовой, от всех видов воздушных угроз.

Комплекс не требователен к площадкам для установки - его можно разместить на крышах зданий или бетонной плите, управляется дистанционно, стреляет залпом, получает данные с внешних, более мощных РЛС.