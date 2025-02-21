Мирошник: Украина готова использовать любой инструментарий для недопущения диалога

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что не исключены варианты террористических актов, нанесения ударов по техногенным объектам, объектам, которые несут радиационную опасность, всевозможным гидросооружениям

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона готова использовать любой инструментарий для недопущения диалога и политико-дипломатического урегулирования. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Украинская сторона практически готова к использованию любого инструментария, который будет направлен на прекращение или недопущение диалога и недопущение поиска сценария по политико-дипломатическому урегулированию. Киеву это точно не нужно", - сказал дипломат.

Он отметил, что не исключены варианты террористических актов, нанесения ударов по техногенным объектам, объектам, которые несут радиационную опасность, всевозможным гидросооружениям. "Все это оно не исключается. Не исключается и возможность использования уже так называемых спящих или иностранных каких-то агентов для того, чтобы организовать что-то похожее на террористические акции или информационные провокации", - подчеркнул Мирошник.

"Вот этот весь арсенал исключить просто нельзя, исходя из атмосферы и настроений, которые сейчас доминируют в Киеве", - констатировал посол по особым поручениям.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что киевские власти для срыва переговоров рассматривают вариант провести теракты против диппредставительств России в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии.