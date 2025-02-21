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ТАСС

Мирошник: Украина готова использовать любой инструментарий для недопущения диалога

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Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Источник изображения: © Наталия Федосенко/ ТАСС

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что не исключены варианты террористических актов, нанесения ударов по техногенным объектам, объектам, которые несут радиационную опасность, всевозможным гидросооружениям

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона готова использовать любой инструментарий для недопущения диалога и политико-дипломатического урегулирования. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Украинская сторона практически готова к использованию любого инструментария, который будет направлен на прекращение или недопущение диалога и недопущение поиска сценария по политико-дипломатическому урегулированию. Киеву это точно не нужно", - сказал дипломат.

Он отметил, что не исключены варианты террористических актов, нанесения ударов по техногенным объектам, объектам, которые несут радиационную опасность, всевозможным гидросооружениям. "Все это оно не исключается. Не исключается и возможность использования уже так называемых спящих или иностранных каких-то агентов для того, чтобы организовать что-то похожее на террористические акции или информационные провокации", - подчеркнул Мирошник.

"Вот этот весь арсенал исключить просто нельзя, исходя из атмосферы и настроений, которые сейчас доминируют в Киеве", - констатировал посол по особым поручениям.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что киевские власти для срыва переговоров рассматривают вариант провести теракты против диппредставительств России в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии. 

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