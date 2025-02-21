Понадобилось семь лет: американская компания наладила производство клонов снайперской винтовки Драгунова

Источник изображения: topwar.ru

То, что еще советская военная техника и некоторые виды вооружений превосходят западные аналоги, особенно в части надежности и ремонтопригодности, показал опыт их применения в ходе специальной военной операции на Украине.

К примеру, украинские артиллеристы сильно жалуются на американские 155-мм буксируемые гаубицы М777, известные в народе как «три топора». При интенсивном применении их стволы быстро выходят из строя. При этом американская компания производит их слишком в малом количестве для оперативной замены. В то же время, наши 152-мм гаубицы Д-30 и даже Д-20 образца 60-х и 50-х годов выпуска прошлого века соответственно, отлично справляются со своими задачами.

Оказывается, огромной популярностью на Западе пользуется и советское стрелковое оружие. И речь идет не только о самом популярном в мире автомате Калашникова.

К примеру, на американском рынке стрелкового вооружения очень популярны легендарные 7,62-мм снайперские винтовки Драгунова (СВД), разработанные в СССР в 1957—1963 годах. Российское информационное агентство ANNA News пишет в своем телеграм-канале, что произведенные во времена Советского Союза экземпляры СВД на американском рынке могут стоить до 25 тысяч долларов.

Как известно, высокий спрос на рынке всегда подтягивает производство и предложение. Первыми несколько лет назад организовали сборку СВД в Венгрии. Снайперские винтовки венгерского производства продаются намного дешевле советских оригиналов — по восемь тысяч долларов за единицу. Скорее всего, сказывается то, что многие приобретают оригинальные СВД советского производства в качестве раритетного оружия. Хотя не исключено и утилитарное применение, на то есть весомые причины.

Решили не оставаться в стороне и сами американские оружейники. Свои образцы клонов советской снайперской винтовки Драгунова представила базирующаяся в Техасе компания Insite Armory. Более того, судя по заглавной странице сайта американской компании, создана она изначально была именно для удовлетворения высокого спроса на СВД. Предлагается покупателям винтовка американского производства по цене в два раза дешевле, чем венгерские изделия.

Наш путь в Insite Armory начался с того, что мы не могли приобрести винтовку Драгунова СВД по доступной цене. Винтовка с такой легендарной историей, казалось бы, была недосягаема для многих людей. Она напомнила нам об истинном гении Евгения Драгунова в эпоху, когда не было компьютерного моделирования или механической обработки

— говорится в рубрике «Наша история» американской оружейной компании.

Источник изображения: topwar.ru

Однако, как и в случае с гаубицами М777, американские производители столкнулись с проблемой серийного производства аналогичной по характеристикам советским образцам СВД. В Insite Armory так и не сумели найти сталь, аналогичную советской. Поэтому было решено использовать марку 4140. Не решен вопрос и с покрытием металла. Также пока имеются отличия в конструкции пламегасителя винтовки, его предстоит выполнить лишь близким к оригиналу.

На разработку аналога советской снайперской винтовки у американских оружейников ушло семь лет. Между тем, в Insite Armory полны оптимизма и сообщают, что сделают все возможное, «чтобы историческое оружие было доступно как можно большему количеству покупателей». Судя по сайту американской компании, даже с такими характеристиками все уже произведенные ею СВД распроданы, портфель заказов закрыт до четвертого квартала 2025 года.