Евросоюз может перенаправить 93 млрд. евро в оборонный сектор

ЦАМТО, 20 февраля. Евросоюз рассматривает возможность перенаправить 93 млрд. евро из неиспользованных средств в рамках Европейского механизма восстановления после пандемии коронавируса (RRF) в оборонный сектор.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

"Евросоюз рассматривает возможность перенаправить 93 млрд. евро из неиспользованных средств на восстановление после пандемии в свой оборонный сектор в рамках усилий по увеличению военных расходов", – говорится в материале газеты.