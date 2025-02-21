Польша и Швеция подписали декларацию о сотрудничестве по обеспечению безопасности Балтийского региона

Минск. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Министерство внутренних дел и администрации Польши и министерство обороны Швеции подписали декларацию о сотрудничестве в области защиты населения и гражданской обороны, сообщила пресс-служба польского МВД.

"Консультации и обмен опытом и методами будут проводиться как на стратегическом, так и на оперативном уровне. В частности, это будет касаться мероприятий в сфере: защиты населения и гражданской обороны для укрепления национальных стратегий и практик в сфере устойчивости и готовности, оказания поддержки Украине в ее усилиях по укреплению национальной устойчивости, повышения устойчивости и безопасности в регионе Балтийского моря с особым акцентом на критически важную инфраструктуру, выявления и анализа гибридных угроз и противодействия их последствиям", - говорится в заявлении ведомства.

В документе подчеркивается, что Польша и Швеция "являются близкими стратегическими партнерами и союзниками в области безопасности, защиты населения и гражданской обороны. Наше географическое положение в Центральной и Северной Европе, на побережье Балтийского моря, сопряжено с общими вызовами безопасности и требует совместных действий".