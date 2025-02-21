China Daily: Китай работает над системой защиты Земли от опасных астероидов

Как сообщает газета, в феврале Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР объявило о наборе сотрудников, в том числе на три должности по "астероидной обороне"

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Китай предпринимает усилия по созданию системы защиты, которая позволит обезопасить Землю от рисков столкновений с крупными астероидами. Об этом сообщила газета China Daily.

В феврале Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР объявило о наборе сотрудников, в том числе на три должности по "астероидной обороне", пишет газета. "Это расценивается как подготовка Китаем долгосрочного плана защиты от астероидов", - говорится в редакционной статье издания.

Как в ней уточняется, бывший заместитель главы Китайского национального космического управления У Яньхуа еще в период, когда он занимал эту должность, подтвердил, что Пекин разрабатывает систему защиты от околоземных небесных тел, которые могут столкнуться с Землей. Газета напоминает, что КНР в текущем году собирается запустить космический зонд Tianwen-2, который должен будет выполнить миссию по получению образцов грунта с астероида 2016 HO3.

Автор материала отметил, что 27 декабря 2024 года астрономы обнаружили недалеко от планеты небесное тело 2024 YR4, которое в тот момент находилось от нее на расстоянии всего 828,8 тыс. км, что почти эквивалентно двойной дистанции от Земли до Луны. "Тем, кто беспокоится о двухпроцентной вероятности его столкновения 22 декабря 2032 года, стоит найти утешение в сообщениях о том, что Китай готовит систему защиты от околоземных астероидов", - добавил автор статьи.

В ней указывается, что 2024 YR4 - это объект, представляющий для человечества самый большой риск за последние 20 лет. В 2004 году опасность на уровне 2,7% представлял астероид 99942 Apophis. Его удар по планете, как отмечается, по силе был бы равен мощности детонации всего ядерного оружия, которое имеется в мире. "Возможно, вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей будет постепенно уменьшаться, но есть смысл быть подготовленными, - пишет автор статьи в China Daily. - Для этого ведущие космические державы должны объединить усилия и сделать максимально возможное, чтобы оградить человечество от катастрофы".

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.