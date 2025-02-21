Israel Shipyards приступила к строительству катеров класса "Решеф"

ЦАМТО, 20 февраля. Минобороны Израиля, командование ВМС и Israel Shipyards Ltd объявили о состоявшейся 18 февраля в Хайфе церемонии резки первой стали для строительства ракетных катеров класса "Решеф".

В соответствии с соглашением стоимостью около 780 млн. долл. (2,8 млрд. шекелей), Israel Shipyards поставит ВМС Израиля пять современных многоцелевых кораблей, разработанных в сотрудничестве с командованием флота. Ожидается, что первый катер класса "Решеф" будет передан ВМС Израиля через три с половиной года.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Израиля подписало с компанией Israel Shipyards Ltd контракт на поставку скоростных ракетных катеров класса "Решеф" в декабре 2024 года. Ранее приобретение было одобрено Комитетом по закупкам Министерства обороны и Объединенным комитетом по оборонному бюджету Кнессета.

В рамках контракта МО Израиля приобретет пять усовершенствованных ракетных катеров класса "Решеф". Стоимость заказа составляет около 780 млн. долл. (2,8 млрд. шекелей). По условиям соглашения, Israel Shipyards будет поставлять катера израильскому флоту в течение шести лет. Контракт содержит опцион на поставку дополнительных катеров в перспективе. Как отмечается, строительство кораблей в Израиле укрепит безопасность и обеспечит работой предприятия национальной промышленности.

По оценке МО Израиля, ракетный катер класса "Решеф" станет новейшим и самым передовым кораблем линейки "Саар" (Sa'ar) в составе израильского флота. Многоцелевой катер разработан в сотрудничестве с ВМС Израиля. Он будет оснащен современными системами вооружения израильской разработки. Новые корабли заменят ракетные катера класса "Нирит" линейки "Саар 4.5", которые будут сняты с вооружения после 40 лет эксплуатации.

Новый катер будет построен на базе усовершенствованного проекта "Саар-72" компании Israel Shipyard Ltd. Как предполагается, длина катера составит 77 м, ширина – 10,8 м, водоизмещение – около 1000 т. Он будет вооружен 76-м АУ, двумя ДУМВ Typhoon компании Rafael, системой ПВО C-Dome, противокорабельными ракетами "Габриэль-5".

Минобороны Израиля рассчитывает, что другие страны последуют примеру ВМС Израиля и проявят интерес к приобретению новых боевых кораблей, что увеличит экспорт продукции оборонного назначения израильского производства.