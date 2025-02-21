"Не упустить момент". Генштаб наметил новые направления ударов в зоне СВО

ВС России создали плацдарм на реке Оскол и вышли к Днепропетровской области

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В ходе зимней кампании российская армия не предпринимала крупномасштабных глубоких прорывов и десантов в тылу противника. Продолжается ползучее и неотвратимое продвижение вглубь территорий, совсем недавно считавшихся подконтрольными Киеву. У ВСУ особых успехов нет — в их активе только Суджа Курской области и окрестности. О том, что происходит в зоне СВО, — в материале РИА Новости.

Рывок на запад

Самое горячее направление, как и осенью, — Донецкое. После взятия Курахова (силами "Юга") и Великой Новоселки (подразделениями "Востока") оборона ВСУ тут откровенно посыпалась. Противник отошел в Дачное. Но ненадолго. Об освобождении этого поселка Минобороны сообщило в пятницу.

Курахово Источник изображения: © AP Photo / Anton Shtuka

Сейчас ВСУ выдавливают из села Улаклы. Когда две "клешни" российских подразделений, наступающих южнее трассы Н-15 (со стороны Сухих Ялов) и севернее (от Андреевки), сомкнутся в районе Константинополя, для противника возникнет очень непростая дилемма — либо пробиваться на запад под огнем дронов и артиллерии, либо выбрасывать белый флаг и пополнять обменный фонд.

Есть и другие успехи. В частности, на прошлой неделе Минобороны отчиталось об освобождении Зеленого Поля в Волновахском районе ДНР. Село занимает стратегически важное положение на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей — на трассе, соединяющей Великую Новоселку с Гуляйполем.

Освобожденная группировкой войск "Восток" Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео) Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Отсюда можно двигаться как на юго-запад к Орехову, чтобы выйти в тыл группировки ВСУ на Запорожском направлении, так и на север к Першотравенску, а потом — к Павлограду и Днепропетровску. Чем больше вариантов дальнейших действий, тем сложнее противнику распределять и без того растянутые по фронту силы. Главная задача российского Генштаба — не упустить момент, когда на каком-то участке оборона ВСУ просядет до критического уровня.

Дойти до Славянска

Севернее, на покровском участке Донецкого направления особых изменений в конфигурации линии фронта в последнее время не было. Шестидесятитысячный город неторопливо окружают, охватывая его с юга, запада и востока. Противник попытался контратаковать в районе Песчаного к юго-западу от Покровска с целью срезать выступ, сформированный российскими подразделениями, глубоко вклинившимися в украинскую оборону, но успеха не добился.

Мужчина на улице Красноармейска (Покровска) Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Восточнее Покровска и Мирнограда группировка "Центр" значительно расширила зону контроля, освободив населенные пункты Воздвиженка, Барановка, Водяное Второе и Березовка, от которой меньше километра до трассы, ведущей из Покровско-Мирноградской агломерации в город Константиновка на севере ДНР. До этой автомагистрали уже добивает крупнокалиберный пулемет, что, несомненно, серьезно затруднит логистику ВСУ на условном центральнодонецком направлении.

Очевидно, российское командование в Покровске и Мирнограде применит ту же тактику, что и в Угледаре, Авдеевке, Красногоровке и других городах. Никаких лобовых штурмов — методичное окружение, изоляция районов боевых действий и нарушение транспортного сообщения противника.

То же самое, скорее всего, ждет главный укрепрайон ВСУ в Донбассе — агломерацию Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. После освобождения Покровска и Мирнограда значительная часть группировки "Центр" сосредоточится на южном "бастионе" этой линии обороны — на Константиновке. После взятия под контроль Торецка (Дзержинска) к этому городу приблизились с юга. Подразделения, "дожимающие" Часов Яр, выйдут на него с востока. А покровская группировка, соответственно, пойдет с запада.

Не исключено, что главный украинский укрепрайон в ДНР будут штурмовать и с севера. На днях Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Ямполовка на восточном берегу реки Жеребец. Это село, наравне с Тернами (освобожденными ранее) и Торским южнее представляет собой идеальный плацдарм для наступления на Лиман (Красный Лиман) с северо-востока. А от Лимана до Славянска — всего 18 километров по прямой.

Торг территориями

Есть подвижки и на Купянском направлении. Подразделения группировки "Запад" заняли село Фиголевку западнее реки Оскол. Это уже четвертый населенный пункт, освобожденный на вражеском берегу, — после Двуречной, Западного и Новомлынского. Образовался плацдарм (километров десять по фронту) для наступления на Купянск с охватом его с севера и запада. Это грозит противнику потерей важнейшего логистического узла. Кроме того, с плацдарма можно двинуться на северо-запад к поселку Великий Бурлук, чтобы поддержать наступление группировки "Север" на Волчанск.

Военнослужащий ВС России на Купянском направлении в зоне специальной военной операции Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В курском приграничье продолжается выдавливание противника с занятых им российских территорий. В понедельник Минобороны проинформировало об освобождении важнейшего Свердликова. Это больно ударит по группировке вторжения. Оттуда до северо-западных окраин Суджи — 11 километров по ровной трассе 38К-030 и ни одного поселка или деревни, за которые могли бы зацепиться ВСУ. Однако прежде следует обезопасить фланги, взяв под контроль Лебедевку к северу и Новенькое к югу.

Кроме того, противника выбили из нескольких опорных пунктов в лесополосах восточнее села. Не затихают упорные бои в Погребках, российская морская пехота наступает на западную окраину Куриловки. Враг перебрасывает подкрепления, пытается контратаковать. Несмотря на начало российско-американских переговоров, ВСУ по-прежнему упорно цепляются за Курскую область. Зеленский рассчитывает потом торговать этими территориями. Однако глава МИД Сергей Лавров однозначно заявил: о территориальных уступках Киеву "не может быть и речи".

Андрей Коц