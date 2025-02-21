"Алмаз-Антей": машиной "Тайфун-ПВО" интересуются страны Африки

Одна из основных задач техники - прикрытие войсковых частей и подразделений, в том числе на марше

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. Африканские страны проявляют большой интерес к российской боевой машине "Тайфун-ПВО". Об этом в интервью ТАСС на полях Международной оборонной выставки IDEX-2025 рассказал заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

"Машиной интересуются ряд стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона. Африканские страны прямо заявляют свой интерес. Здесь речь идет, скорее, о странах, где нет таких больших комплексов, будем говорить, нападения, то есть серьезной авиации, нет крылатых ракет и так далее, скорее, такие, локальные конфликты", - сказал он.

Одна из основных задач машины "Тайфун-ПВО" - прикрытие войсковых частей и подразделений, в том числе на марше. Для полноценного решения этой задачи на машине обеспечена возможность ведения огня из пулемета на ходу на скорости до 20 км/ч. Для того чтобы отделение могло вести боевую работу, не выходя из машины, на ее крыше установлены поворотная турель со станком для пулемета "Корд" и люк для стрелка-пулеметчика. Второй люк предназначен для оператора ПЗРК.