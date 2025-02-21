Разработчик рассказал о преимуществе самолета УТС-800

УЗГА: Турбовинтовой УТС-800 дешевле в эксплуатации, чем реактивные самолеты

Учебно-тренировочный самолет УТС-800, который разработали для нужд Минобороны России, дешевле в эксплуатации, чем самолеты с реактивными двигателями. Преимущества самолета назвал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, разработчик и производитель самолета) в своем Telegram-канале.

«Самолет УТС-800 с турбовинтовым двигателем позволит экономически эффективно обеспечить подготовку большого количества летчиков — то есть удешевит процесс. Турбовинтовой двигатель был выбран, исходя из ключевого параметра — стоимости летного часа, которая определяется в большой степени двигателем, частотой и стоимостью его капитального ремонта», — рассказывает предприятие.

Производитель подчеркнул, что турбовинтовые двигатели экономичней, чем реактивные. Стоимость летного часа УТС-800 ниже, чем стоимость полетов самолетов L-39, которые используются сейчас.

Одномоторный самолет развивает скорость до 460 километров в час, а максимальная дальность полета составляет 1200 километров при высоте до 6000 метров. УТС-800 оснащен катапультным креслом, штатной кислородной и противообледенительной системой.

В декабре 2024 года стало известно, что УЗГА передал Минобороны России первые серийные УТС-800. Использование новых самолетов в программе обучения пилотов снизит стоимость подготовки курсантов и повысит ее эффективность.