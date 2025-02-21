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ТАСС

МО РФ: ЗРК С-350 "Витязь" способны отразить массированную атаку натовских ракет

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Российская система ПВО С-350
Российская система ПВО С-350.
Источник изображения: invoen.ru

Как сообщили в ведомстве, технические возможности радаров и машины управления позволяют одновременно обстреливать 24 цели

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь", который несет боевое дежурство в зоне СВО, вместе с ЗРК дальнего и ближнего радиуса действия создает непреодолимую систему ПВО. Как заявили в Минобороны России, "Витязи" способны отразить даже массированную атаку натовских ракет.

"Система противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции постоянно совершенствуется. На вооружение войск ПВО поступают новейшие комплексы, в том числе С-350 "Витязь". В сочетании с зенитными ракетными комплексами дальнего и ближнего радиуса действия С-350 "Витязь" позволяет создать непреодолимую эшелонированную систему ПВО", - сказали в ведомстве.

Особенностями "Витязя" являются повышенная производительность ведения огня. Технические возможности радаров и машины управления позволяют одновременно обстреливать 24 цели, наводя на каждую по две ракеты. ЗРК "С-350" способен работать в активном и пассивном режимах радиолокации - это повышает помехозащищенность и увеличивает возможности по обнаружению и классификации целей. "Такие комплексы используют на самых сложных участках фронта. Они способны отразить даже массированную атаку натовских ракет", - отметили в МО РФ.

Одним из главных плюсов комплекса "Витязь" является использование управляемых ракет с активными головками самонаведения и режимом сверхманевренности ракеты в зоне встречи с целью. Эта архитектура зенитной управляемой ракеты повышает надежность захвата и сопровождения цели, а также облегчает ее поражение. Улучшенные характеристики шасси обеспечивают высокую мобильность и проходимость. Это сокращает время пребывания на позиции и снижает риски ударов противника.

Кроме того, комплекс оснащен собственными средствами энергоснабжения и не нуждается во внешних источниках. Также средства комплекса можно размещать на большом удалении друг от друга, что снижает риски поражения вражескими ракетами.

Ранее в ведомстве сообщали, что ЗРК С-350 "Витязь" успешно отражает в ходе СВО атаки баллистических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Основное отличие "Витязя" от предыдущих комплексов заключается в количестве ракет: одна его пусковая установка снаряжена таким же количеством боеприпасов, как и дивизион С-300. 

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Страны
Россия
Продукция
SCALP
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
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