"Алмаз-Антей": "Тор" доработали благодаря использованию ЗРК в зоне СВО

Заместитель гендиректора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн сообщил, что зенитный ракетный комплекс получил развитие, когда понадобилась защита кораблей РФ небольшого водоизмещения, не оборудованных системой ПВО

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. Идея доработки модульного "Тора" подсказана опытом использования этого зенитного ракетного комплекса в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью ТАСС на полях Международной оборонной выставки IDEX-2025 рассказал заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

"Идея доработки модульного варианта "Тора" получила развитие именно благодаря СВО. Когда понадобилась защита наших кораблей небольшого водоизмещения, не оборудованных системой противовоздушной обороны, то был предложен вариант использования "Тора" на море", - рассказал он.

По оценке Дзиркална, сам "Тор" хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО. При этом он отметил, что концерн постоянно получает обратную связь о том, как ЗРК показывает себя в работе. "Естественно, что всю информацию, которую мы получаем, наши конструкторы, инженеры анализируют и вносят необходимые улучшения в эту технику", - сказал Дзиркалн.

ЗРК "Тор" предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, в том числе объединенных в рой. Новейшей версией ЗРК является "Тор-М2КМ".