Ростех увеличил производство боеприпасов Краснополь-М2 в 2024 году

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") увеличили производство управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" в 2024 году в соответствии с планами, сообщили РИА Новости в "Ростехе".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" нарастил производство управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" в 2024 году в соответствии с ранее озвученными планами", - говорится в сообщении.

В августе 2023 года сообщалось, что в 2024 году предприятие намерено увеличить производство "Краснополя-М2" в 25 раз относительно изначальных производственных мощностей.

В августе прошлого года представитель компании-производителя "Краснополя" сообщал РИА Новости, что холдинг упростил и повысил технологичность производства снаряда для повышения массовости его выпуска, а также о продолжении таких работ.

Боеприпас разработан в холдинге "Высокоточные комплексы". Его точность обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов.

"Краснополь-М2" неоднократно поражал пункты временной дислокации противника, танки, артиллерийские системы, боевые машины пехоты и другую боевую бронированную технику противника, в том числе подвижные цели.