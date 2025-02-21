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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" рассказал, что интересует партнеров России в зоне СВО

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Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Михеев: партнеры России интересуются всем оружием, применяемым в зоне СВО

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Партнеры России интересуются всеми видами оружия, применяемыми в зоне спецоперации (СВО): и совсем новыми, и произведенными десятки лет назад, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения.

"Сегодня наших партнеров интересует практически все, что применяется в зоне спецоперации. Я имею в виду не только вооружение последнего поколения, но и то, как ведет себя на поле боя техника, проверенная годами и даже десятилетиями. Ведь не секрет, что на вооружении ряда стран стоят образцы, произведенные 30-40 лет назад", - сказал Михеев.

По его словам, лидеры в своих сегментах – получившие опыт участия в боевых действиях истребители Су-57 и Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, танк Т-90МС, тяжелые огнеметные системы "ТОС-1А" и ТОС-2 "Тосочка", бронемашины семейств "Тигр" и "Тайфун", зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы "Викинг" и семейство "Тор", "Панцири", ПЗРК "Верба" и "Игла-С".

Михеев также отметил, что есть устойчивый интерес к таким российским артиллерийским системам, как самоходная гаубица "Мста-С", самоходное артиллерийское орудие "Вена", РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", а также к высокоточным артиллерийским боеприпасам, системам разведки и управления артиллерийскими подразделениями в реальном масштабе времени на основе комплекса "Планшет-А".

Топовые позиции в своих сегментах рынка за счет показанной высокой эффективности на поле боя смогли занять и в ближайшее время удержат барражирующие боеприпасы "Ланцет-Э" и "КУБ-Э", комплексы с БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", "Орион-Э", добавил гендиректор "Рособоронэкспорта".

"Уверен, что наше участие в IDEX 2025 с новейшими образцами российской продукции вызовет интерес к ним. Танк Т-90МС "Прорыв", ЗРК "Панцирь-СМД-Е", "КУБы" нового поколения, ПТРК "Корнет-ЭМ" с пультом дистанционного управления и новой ракетой "Булат", боевое отделение "Бережок" – это те образцы, которые уже сегодня занимают топовые позиции в нашем экспортном каталоге", - сказал гендиректор.

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