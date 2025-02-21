Сенатор США: Трамп не хочет вливать миллиарды долларов в украинский конфликт

Тед Круз подчеркнул, что весь конфликт был спровоцирован "слабостью Джо Байдена как главнокомандующего"

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не заинтересован в бесконечных вливаниях миллиардов долларов в украинский конфликт. Такое мнение выразил в среду председатель комитета Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту Тед Круз.

"Трамп не заинтересован в том, чтобы бесконечно вливать миллиарды и миллиарды долларов в эту войну. Кто бы ни давал советы [Владимиру] Зеленскому, ему дают плохие советы, потому что он бегает к европейской прессе и нападает на президента Трампа", - сказал Круз в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что администрация предыдущего американского лидера Джо Байдена не хотела следить за тем, на что идет выделяемое Киеву финансирование, и просто разбрасывалась деньгами. "Администрация Байдена с радостью выписывала [Украине] чеки за счет американских налогоплательщиков и не вынуждала Европу брать на себя более тяжелый груз. Это было серьезной ошибкой. Но еще большей ошибкой было провоцирование войны. Эта война была спровоцирована слабостью Джо Байдена как главнокомандующего", - убежден сенатор.

"Я считаю очень разумной идею о том, что Соединенным Штатам должны вернуть [выделенные Киеву деньги]. У Украины огромные природные ресурсы, это очень разумно", - считает Круз.

В начале февраля Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины. Зеленский в свою очередь отметил готовность заключить сделку и предположил, что итоги переговоров по этому вопросу могут быть зафиксированы на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. Однако 14 февраля в Мюнхене киевские власти отклонили план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных металлов. Зеленский при этом отмечал, что гарантии безопасности в предложенном договоре отсутствуют. В Киеве заявили, что работают над встречным предложением.

16 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News настоятельно посоветовал Зеленскому изменить свое решение и подписать соглашение с США о минералах, так как американцы заслуживают компенсации за "инвестированные в войну миллиарды".