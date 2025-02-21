"Ростех" рассказал о пульте управления для ПТРК "Корнет"

Ростех: пульт управления для ПТРК Корнет совместим с существующими образцами

АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Дистанционный пульт управления для противотанкового комплекса "Корнет" представляет собой отдельной изделие и совместим с любыми уже использующимися образцами этого комплекса, рассказал РИА Новости представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"Сам ПТРК остается без изменений. То есть пульт - это отдельное изделие, комплекс для модернизации и улучшения тех пусковых установок, которые уже находятся у заказчиков", - сказал он на полях выставки IDEX-2025.

Собеседник агентства уточнил, что все элементы, такие как приводы для механизмов наведения, быстросъемные за счет того, что ставятся на эксцентриковые соединения.

Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.