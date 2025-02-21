Все машины "Ремдизеля" начали оснащать защитой от FPV-дронов и РПГ

Как сообщил гендиректор компании Александр Захаров, техника модернизируется уже третий год подряд

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. Машины производства компании "Ремдизель" на основе опыта спецоперации получили базовую комплектацию с защитой в виде комплексов РЭБ, антидроновыми сетками и сетками для защиты от противотанковых гранат. Об этом ТАСС на международной выставке IDEX-2025 сообщил генеральный директор компании Александр Захаров.

"Вся наша техника апробирована в зоне спецоперации, то есть третий год подряд мы технику модернизируем. Она внешне может оставаться без видимых изменений, но на самом деле в машинах идут серьезные технические изменения. В частности, автомобили этого года, которые мы поставляем в интересах нашего заказчика, комплектуются комплексами РЭБ, тепловизионными комплексами, сетками для защиты от РПГ, антидроновыми сетками. Машина уже представляет собой полный аспект всего, что необходимо войскам. Если раньше это были дополнительные опции, то сегодня все это - базовая комплектация", - сказал он.

"Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и разной колесной формулы, а также бронемашина З-СТС "Ахмат".