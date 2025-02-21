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ТАСС

Посол РФ считает, что Лондон не должен пытаться продлить конфликт на Украине

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Посол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Источник изображения: © Юрий Михайленко/ ТАСС

Андрей Келин также подчеркнул, что у России нет планов вступать в конфликт со странами НАТО

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Лондон должен осознать ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, и не пытаться продлить идущий там конфликт. Об этом в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Я призываю британское правительство как можно быстрее осознать реальное положение дел и не пытаться продлить страдания на Украине. Для британского правительства было бы гораздо важнее думать о том, как восстанавливать Украину после всего произошедшего, а не как передать ей больше оружия", - отметил посол.

Он также подчеркнул, что у России нет каких-либо планов вступать в конфликт со странами НАТО, и назвал нонсенсом заявления некоторых западных чиновников о том, что это является целью Москвы.

Келин охарактеризовал состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры делегаций России и США как "очень вежливые и очень дипломатичные". "Это было не плохо, это было хорошо. Было достигнуто взаимопонимание", - указал посол.

Он также заявил о наличии взаимного доверия между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. По словам Келина, без доверия между президентами был бы невозможен состоявшийся у них полуторачасовой телефонный разговор. 

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