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РИА Новости

ПТРК "Корнет" могут организовать круговую оборону, заявили в "Ростехе"

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Бронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет"
Бронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Ростех: ПТРК Корнет с помощью пульта могут организовывать круговую оборону

АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Несколько противотанковых российских ракетных комплексов "Корнет", расставленные вокруг объекта и управляемые оператором по дистанционным пультам, способны организовать круговую противотанковую оборону, рассказал РИА Новости представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"С помощью пульта можно организовать противотанковую оборону. Три пусковые установки стоят замаскированные, оператор абсолютно недосягаем в укрытии. С помощью нескольких пультов можно организовать круговую оборону", - сказал он на полях выставки IDEX-2025.

Собеседник агентства уточнил, что к одному пульту могут подключаться несколько пусковых установок ПТРК "Корнет".

Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

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