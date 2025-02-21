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РИА Новости

Пульт "Корнета" умеет отличать танки от другой техники, заявили в "Ростехе"

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Ростех: пульт дистанционного управления позволяет ПТРК Корнету различать танки

АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Пульт дистанционного управления позволяет российскому противотанковому комплексу "Корнет", разработанному холдингом "Высокоточные комплексы", видеть и различать танки и другую бронетехнику противника, рассказали РИА Новости в "Ростехе".

"В пульте заложены элементы искусственного интеллекта. То есть по изображению пульт сам подсказывает оператору, какие цели наблюдаются. Пульт может различать танки, БМП, колесную технику", - сказал представитель "Ростеха" на полях выставки IDEX-2025.

По словам представителя холдинга, комплекс, оснащенный пультом дистанционного управления, может автоматически находить цели и проводить их захват.

"Оператору остается только перейти в боевой режим и нажать на кнопку "пуск". Дальше сам пульт будет сопровождать цель", - рассказал он.

Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

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