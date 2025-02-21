"Корнет" спустил на землю украинскую "Бабу-ягу", заявили в "Ростехе"

Российские ракеты Корнет уже поразили украинские вертолеты и дроны

АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Ракеты российского противотанкового комплекса "Корнет", оснащенные неконтактным датчиком цели, уже поражали в ходе спецоперации украинские вертолеты и тяжелые беспилотники, рассказал РИА Новости представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"В ходе СВО уже зафиксированы случаи поражения вертолетов украинских и беспилотников типа "Баба-яга", - сказал он на полях выставки IDEX-2025.

Собеседник агентства уточнил, что комплекс был специально доработан для поражения вертолетов, беспилотников. "Поражает и вышки связи Starlink, беспилотные катера по Днепру и десантные катера тоже", - рассказал представитель холдинга.

Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.