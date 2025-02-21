"Калашников": предназначенный для летчиков ППК-20 начал поставляться

Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев сообщил, что пистолет-пулемет успешно прошел цикл испытаний по возможности его размещения в носимом аварийном запасе военных летчиков

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" начал поставлять в рамках государственного контракта пистолет-пулемет ППК-20, предназначенный для замены автомата АКС-74У в носимом аварийном запасе (НАЗ) военных летчиков. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

"Концерном "Калашников" еще несколько лет назад был предложен компактный пистолет-пулемет ППК-20 в особой комплектации. Он успешно прошел цикл испытаний по возможности его размещения в НАЗ летчиков, он имеет соответствующую литеру серийного производства и поставляется в рамках госконтракта. То есть это уже состоявшийся вид вооружения, который может быть адаптирован для размещения в НАЗ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ рассматривает возможность заменить автомат Калашникова АКС-74У в НАЗ военных летчиков более компактным оружием.

Уржумцев говорил, что концерн уже передавал ППК-20 военным летчикам. Кроме того, в концерне отмечали, что испытания пистолета-пулемета в Государственном летно-испытательном центре имени В. П. Чкалова в Ахтубинске показали его компактность и возможность размещения в катапультном кресле.

ППК-20 создан на базе зарекомендовавшего себя пистолета-пулемета "Витязь-СН". Может вести стрельбу в автоматическом и одиночном режимах с использованием быстросъемного прибора малошумной и беспламенной стрельбы. Пулемет оснащен телескопическим складывающимся на правую сторону ствольной коробки прикладом из ударопрочного полимера.