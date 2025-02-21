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ТАСС

Telegraph: Европа планирует разместить на Украине меньше 30 тыс. военных

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Соответствующий план был согласован на неформальной встрече европейских лидеров в Париже, пишет газета

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Европейские союзники Украины намерены предложить Вашингтону разместить в ней меньше 30 тыс. военных из стран Европы. Как сообщает британская The Daily Telegraph, ссылаясь на ознакомленных с этим планом западных чиновников, он был согласован в ходе неформальной встречи европейских лидеров в Париже.

Издание сообщает, что выработанные тогда предложения президенту США Дональду Трампу на следующей неделе представит в Вашингтоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер. При этом он также будет настаивать на том, чтобы в Румынии и Польше были размещены истребители и ракетные системы США, которые будут находиться в состоянии повышенной готовности на случай нарушения условий перемирия со стороны России. Ранее британский премьер заявлял, что Лондон намерен взять на себя роль посредника между Брюсселем и новой американской администрацией.

Как сообщают источники The Daily Telegraph, в соответствии с предлагаемым Великобританией и Францией планом западных военных должны разместить в крупнейших городах Украины, включая Полтаву, Днепропетровск и Кривой Рог, в ключевых портах и на критически важных для страны инфраструктурных объектах, включая АЭС, для минимизации рисков прямой конфронтации между военными из РФ и стран НАТО. Контингент будет широко использовать средства технического мониторинга, включая спутники, беспилотники и самолеты разведки, для отслеживания ситуации на линии соприкосновения, на которой, согласно плану, будут находиться украинские военные, добавляет издание.

По словам одного из собеседников газеты, у западных "миротворцев" будет достаточно военных средств, чтобы не допускать воздушных угроз и обеспечить возобновление полетов гражданской авиации в небе над Украиной. В Черном море патрульные суда должны будут следить за безопасностью основных торговых маршрутов.

Сейчас Германия, Испания и Италия сопротивляются планам размещения западных военных на Украине, поэтому для формирования контингентов предлагается задействовать войска членов Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force). В состав этого оборонного объединения, созданного в 2014 году, входят Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

Ранее Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта. Однако условием для размещения в стране европейских военных он назвал гарантии со стороны США. По его словам, без них любые меры по "сдерживанию России" не будут эффективны. В Москве неоднократно подчеркивали, что негативно относятся к предложениям разместить европейских военных на Украине под видом миротворцев. Как подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, "под какой личиной бы они там ни появились, это шаг в сторону эскалации". 

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