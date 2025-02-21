В РФ испытали основные элементы частного ракетного двигателя на метане

Полученные результаты используют для дальнейшего создания более крупного двигателя и перехода на отработку с криогенными компонентами, сообщили в пресс-службе холдинга SR Space

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский частный аэрокосмический холдинг SR Space провел успешные огневые испытания основных элементов своего метанового ракетного двигателя РД-1. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

Первые испытания РД-1 прошли в октябре 2023 года. Отмечается, что специалисты дочерней компании холдинга SR Rockets доработали конструкцию камеры сгорания и разработали форсуночную головку.

"Частная российская космическая компания SR Space провела огневые стендовые испытания камеры сгорания с форсуночной головкой кислородно-метанового ракетного двигателя РД-1", - говорится в сообщении. Отмечается, что полученные результаты будут использованы для дальнейшего создания более крупного двигателя и перехода на отработку с криогенными компонентами.

В пресс-службе добавили, что РД-1 создается в рамках проекта многоразовой ракеты, разрабатываемой в SR Space. "Ракета предназначена для вывода малых космических аппаратов", - сказали там.

Глава холдинга Олег Мансуров отметил, что испытания жидкостного двигателя приблизили SR Space к созданию многоразовой ракеты. "Также эта работа актуальна в связи с новым национальным проектом по космосу и входящим в него федеральным проектом "Метан", - подчеркнул он.