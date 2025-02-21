Генштаб назвал прошлый год переломным в достижении целей СВО

Рудской: Киев не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет, прошлый год стал переломным в достижении целей СВО, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской в интервью "Красной звезде".

"Прошлый год стал переломным в достижении целей СВО. Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Мобилизация осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов", — сказал он.

По данным Рудского, за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных. При этом, с начала СВО эта цифра превысила один миллион.

Кроме того, в прошлом году российские войска освободили от ВСУ около 4,5 тысяч квадратных километров территории, а за два месяца этого — еще более 600 квадратных километров, заключили в Генштабе.

Как сообщил президент Владимир Путин в среду, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По данным Минобороны от того же дня, за сутки потери ВСУ составили до 975 человек.