Путин назвал основной задачей "Радар ммс" выполнение гособоронзаказа

В 2023-2024 годах предприятие получило субсидии на расширение производственных мощностей, напомнил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал основной задачей научно-производственного предприятия "Радар ммс" выполнение гособоронзаказа. Этот вопрос станет одной из тем совещания по вопросам развития предприятия.

"Безусловно, приоритетом вашей работы остается и выполнение заданий гособоронзаказа. В 2023-2024 годах предприятие получило субсидии на расширение производственных мощностей в рамках государственного программа развития ОПК. Сегодня проанализируем, насколько эффективно используются эти ресурсы, как в целом развиваются предприятия, какие планы на перспективу", - сказал президент на совещании.

Он также анонсировал, что в ходе беседы будет обсуждаться выполнение приоритетных государственных контрактов: "Есть ли здесь какие-то сложности, нужна ли какая-то дополнительная поддержка предприятию со стороны правительства Российской Федерации".