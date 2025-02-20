Dir.bg: ВСУ начали использовать болгарские бронетранспортеры

По данным портала, БТР средним возрастом в 50 лет прошли серьезный ремонт

СОФИЯ, 19 февраля. /ТАСС/. Около 100 болгарских бронетранспортеров прошли основной ремонт, модернизированы и поступили в подразделения 156-й механизированной бригады ВСУ. Об этом со ссылкой на пресс-службу бригады информирует болгарский портал dir.bg.

Отмечается, что БТР средним возрастом в 50 лет прошли серьезный ремонт с целью повышения комфорта и надежности, в частности, бензиновые двигатели GAZ-40P мощностью 90 сил и коробка передач были заменены на новые немецкие Deutz BF4M2012 мощность каждого в 102 силы. На БТР появились складные конструкции против БПЛА.

"Старые около 100 бронетранспортеров, которые были отправлены на Украину, а Дания за них заплатила, украинцы модернизировали быстрее, чем Болгария их отправила", - прокомментировал сообщение в социальных сетях депутат парламента от блока партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев.

В марте 2024 года Болгария начала транспортировку около 100 БТР на Украину. После того, как в декабре 2023 года правящее большинство отклонило вето президента страны на поставку техники и украинской стороне была предоставлена бронированная транспортная техника с наличным вооружением со складов МВД, а также запасные части. Точная номенклатура поставки была засекречена.