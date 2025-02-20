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Известия.ru

Медведев сообщил о выделенных РФ значительных ресурсах для наращивания ОПК

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Российские власти выделили значительные финансовые средства для продолжения наращивания производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом 19 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев на совещании в Татарстане.

«Сегодня мы продолжим рассматривать реализацию инвестпроектов по наращиванию производственных мощностей ОПК. Как известно, государство выделило на это очень значительные ресурсы», — заявил он. Видеофрагмент опубликован на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».

Заседание проходило на Казанском пороховом заводе. Зампред Совбеза РФ отметил, что предприятие очень быстро развивается.

«На предприятии проводится масштабное техническое перевооружение, модернизация производства. Введены новые мощности, которые позволят и уже позволили увеличить производство боеприпасов для различных видов вооружения», — уточнил он.

Ранее, 18 февраля, в Минобороны России сообщили о создании новой системы инновационных исследований, разработок и внедрения по их результатам созданных образцов вооружения, военной и специальной техники. Новый проект получил название «Воентех» (Военная технологическая инициатива). В основе его работы лежат эффективные практики и организационные инструменты Техсовета «народного ОПК», военного инновационного технополиса «ЭРА» и комиссии Минобороны РФ по инновационным проектам и технологиям.

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