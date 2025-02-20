В Раде заявили, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне

Депутат Нина Южанина потребовала от руководства страны "четко озвучить планы действий государства"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на критическом уровне, власти должны сместить государственные расходы в пользу военных. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Нина Южанина.

"Мы должны забыть об обычном режиме государственного бюджета, когда мы тратимся на гражданские расходы, живем обычной жизнью, - сказала она в эфире телеканала "Эспрессо". - Сейчас мы имеем критическую ситуацию с обеспечением наших военных".

В связи с этим она потребовала от руководства страны "четко озвучить планы действий государства".

Ранее она признавала, что более 65% жителей Украины негативно оценивают свое материальное положение и экономическую ситуацию в стране и что настроение подавляющего числа украинских предпринимателей остается пессимистичным.

В Киеве неоднократно заявляли, что Украина самостоятельно способна обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. При этом западные партнеры настойчиво рекомендуют Киеву найти больше источников для повышения способности к самофинансированию. В конце прошлого года на Украине был принят закон о повышении налогов, которое местные СМИ уже назвали историческим. При этом украинские власти признают, что только четверть получаемой от Запада финансовой помощи поступает в виде грантов, оставшуюся часть составляют кредиты, которые придется рано или поздно выплачивать.