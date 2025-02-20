Войти
ТАСС

В Раде заявили, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне

215
0
0
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Депутат Нина Южанина потребовала от руководства страны "четко озвучить планы действий государства"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на критическом уровне, власти должны сместить государственные расходы в пользу военных. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Нина Южанина.

"Мы должны забыть об обычном режиме государственного бюджета, когда мы тратимся на гражданские расходы, живем обычной жизнью, - сказала она в эфире телеканала "Эспрессо". - Сейчас мы имеем критическую ситуацию с обеспечением наших военных".

В связи с этим она потребовала от руководства страны "четко озвучить планы действий государства".

Ранее она признавала, что более 65% жителей Украины негативно оценивают свое материальное положение и экономическую ситуацию в стране и что настроение подавляющего числа украинских предпринимателей остается пессимистичным.

В Киеве неоднократно заявляли, что Украина самостоятельно способна обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. При этом западные партнеры настойчиво рекомендуют Киеву найти больше источников для повышения способности к самофинансированию. В конце прошлого года на Украине был принят закон о повышении налогов, которое местные СМИ уже назвали историческим. При этом украинские власти признают, что только четверть получаемой от Запада финансовой помощи поступает в виде грантов, оставшуюся часть составляют кредиты, которые придется рано или поздно выплачивать. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 03:38
  • 8
Балицкий: "замораживание" СВО станет угрозой всему Русскому миру
  • 20.02 02:52
  • 1
Задача Путина/россиян на Украине очень проста, понятна, и сейчас легко достижима
  • 19.02 20:49
  • 0
Ответ на "Alea iacta est: англосаксы готовятся воевать до конца"
  • 19.02 20:43
  • 1
Беспилотник Supercam подходит для выдачи целеуказаний кораблям и подлодкам ВМФ
  • 19.02 17:34
  • 0
Единое оборонное пространство России и Беларуси – в рамках закона
  • 19.02 17:23
  • 7656
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.02 17:21
  • 0
«Нелепо спасаться от приговора, когда можно спастись от суда»
  • 19.02 15:03
  • 1
Модуль Blue Ghost 1 вышел на орбиту вокруг Луны
  • 19.02 15:00
  • 1
ГУР Украины: в России запущено серийное производство дронов «Герань-3» с реактивным двигателем
  • 19.02 12:43
  • 1
ФСВТС: у партнеров "стоит на повестке дня" вопрос модернизации их российских танков
  • 19.02 12:16
  • 2
Чемезов: все образцы техники из РФ на IDEX-2025 доработаны с учетом опыта СВО
  • 19.02 09:44
  • 151
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 19.02 09:37
  • 4
Российский «Бережок» испытали против морских дронов
  • 19.02 09:27
  • 5
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 19.02 08:40
  • 2
Нечаев: финансировавшим ВСУ западным компаниям надо запретить возврат в РФ