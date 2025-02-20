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Военное обозрение

Концерн «Калашников» начинает полноценные войсковые испытания новых защитных комплектов для экипажей бронетехники

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Источник изображения: topwar.ru

Концерн «Калашников» начинает испытания новых защитных комплектов для экипажей боевых машин, партия новой формы уже отправлена в войска. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Входящая в «Калашников» компания «Триада-ТКО» поставила в войска партию защитных комплектов для экипажей боевых машин для проведения полноценных боевых испытаний. Параметры поставки не раскрываются. Комплекты выполнены из огнестойких материалов и призваны защитить экипажи от огня.

В отличие от более ранних разработок типа индивидуальных защитных комплектов «Ковбой», представлявших собой противоосколочный бронежилет первого класса защиты, противоосколочную накладку на танковый шлемофон и огнезащитный комбинезон, новые комплекты представляют собой полный набор одежды, начиная от нательного белья и заканчивая перчатками. В защитный комплект входят: комбинезон огнестойкий летний и зимний, белье нательное огнестойкое (футболка с коротким и длинным рукавом, боксеры и кальсоны, материал по ощущениям похож на хлопок), балаклава огнестойкая и шапка утепленная огнестойкая, перчатки тактические и перчатки утепленные огнестойкие, противоосколочный бронежилет, бронешлем с гарнитурой и очки.

Защитный комплект обеспечивает защиту от открытого огня в течение 15 секунд, что позволяет экипажу покинуть горящую технику, это подтверждено предварительными испытаниями. Комплекты изготовлены в расцветке «Цифра» для умеренного климата.

По результатам проведения войсковых испытаний Минобороны примет решение о комплектности изделия и дальнейшей поставке комплектов в войска.

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Концерн Калашников
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