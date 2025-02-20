Сможет «ослеплять» оптоэлектронные устройства противника: Германия разрабатывает комплекс Odaeon

Источник изображения: topwar.ru
Концерн Hensoldt (Германия) по заказу бундесвера ведёт разработку комплекса Odaeon, который будет отвечать за обнаружение и поражение оптоэлектронного оборудования противника. Стоимость первоначального контракта составляет €17,6 млн.
В настоящее время работы находятся на стадии проектирования, а первые испытания планируется начать в 2026 году. В качестве основы выступает система предупреждения о лазерном облучении и постановки помех MUSS Jammer Head 2, которая устанавливается на БМП Puma.
MUSS предназначена для противодействия ПТУР и боеприпасам с лазерным наведением. За последние 8 лет для первой партии БМП PUMA было поставлено более 350 систем MUSS.
Источник изображения: topwar.ru
Немецкий комплекс «мягкого» противодействия ПТУР MUSS 2.0
- указано на сайте Hensoldt.
На её базе сначала планируется создать комплекс обнаружения оптоэлектронных устройств неприятеля, в частности, которые монтируются на БПЛА и средства наведения на цели. Впоследствии новая система должна быть способна идентифицировать угрозы, «ослеплять» и разрушать их мощными световыми импульсами за счёт интерференции пучков (их наложения друг на друга).
Устанавливать её предполагается на наземную технику, что позволит повысить живучесть немецких машин на поле боя.