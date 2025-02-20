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Военное обозрение

Сможет «ослеплять» оптоэлектронные устройства противника: Германия разрабатывает комплекс Odaeon

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Источник изображения: topwar.ru

Концерн Hensoldt (Германия) по заказу бундесвера ведёт разработку комплекса Odaeon, который будет отвечать за обнаружение и поражение оптоэлектронного оборудования противника. Стоимость первоначального контракта составляет €17,6 млн.

В настоящее время работы находятся на стадии проектирования, а первые испытания планируется начать в 2026 году. В качестве основы выступает система предупреждения о лазерном облучении и постановки помех MUSS Jammer Head 2, которая устанавливается на БМП Puma.

MUSS предназначена для противодействия ПТУР и боеприпасам с лазерным наведением. За последние 8 лет для первой партии БМП PUMA было поставлено более 350 систем MUSS.

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий комплекс «мягкого» противодействия ПТУР MUSS 2.0

В настоящее время он является единственным в мире серийно поставляемым средством активной защиты наземной техники на основе «мягкого» поражения

- указано на сайте Hensoldt.

На её базе сначала планируется создать комплекс обнаружения оптоэлектронных устройств неприятеля, в частности, которые монтируются на БПЛА и средства наведения на цели. Впоследствии новая система должна быть способна идентифицировать угрозы, «ослеплять» и разрушать их мощными световыми импульсами за счёт интерференции пучков (их наложения друг на друга).

Устанавливать её предполагается на наземную технику, что позволит повысить живучесть немецких машин на поле боя.

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Страны
Германия
Проекты
БПЛА
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