Путин отметил вклад коллектива "Радар ммс" в укрепление обороноспособности

Путин назвал вклад "Радар ммс" в укрепление обороноспособности России весомым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад коллектива АО "НПП "Радар ммс" в укрепление обороноспособности и безопасности РФ.

"Предприятие вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и безопасности России, разрабатывает и поставляет автоматизированные системы и комплексы для высокоточного оружия", - сказал Путин на церемонии вручения коллективу АО "НПП "Радар ммс" ордена Александра Невского.

Он подчеркнул, что страна всегда гордилась конструкторами, инженерами, рабочими отечественного ОПК.

"Во многом благодаря вашему таланту, энтузиазму и, конечно, высочайшему профессионализму сформировался прочный оборонный щит страны", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что сегодня предприятие выпускает "современную востребованную продукцию самого широкого применения" - беспилотные летательные аппараты, радиолокационные телекоммуникационные средства, системы мониторинга земной поверхности и так далее.

"Хочу поблагодарить всех ветеранов, руководство и сотрудников предприятия за добросовестный труд, за ответственный подход к выполнению поставленных задач", - сказал президент.

Он выразил надежду, что предприятие продолжит активно и продуктивно работать во благо России, наращивать научный, производственный, творческий потенциал и вносить вклад в укрепление индустриального и технологического суверенитета страны.