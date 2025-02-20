"Калашников" поставил на испытания защитные костюмы для экипажей бронемашин

Они выполнены из огнестойких материалов, отметили в концерне

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Компания "Триада-ТКО", входящая в концерн "Калашников", поставила для войсковых испытаний новые огнестойкие костюмы для экипажей танков и бронемашин, сообщается на сайте концерна.

"ООО "Триада-ТКО" (входит в концерн "Калашников") поставило перспективные защитные комплекты для экипажей боевых бронированных машин в адрес заказчика для проведения войсковых испытаний. Защитные комплекты для экипажей боевых бронированных машин (ББМ) выполнены из огнестойких материалов и представлены следующими изделиями: комбинезоном огнестойким летним и зимним, бельем нательным огнестойким (футболкой с коротким и длинным рукавом, боксерами, кальсонами), балаклавой огнестойкой и шапкой утепленной огнестойкой, перчатками тактическими и перчатками утепленными огнестойкими, противоосколочным бронежилетом, бронешлемом с гарнитурой и очками", - говорится в сообщении.

В комплекте два комбинезона - летний и зимний. Летний сделан из легкой и прочной ткани с плетением рип-стоп, торс из трикотажа для удобства ношения с бронежилетом. Зимний комбинезон сшит из огнестойкой мембранной ткани и не имеет утеплителя. Под него в зависимости от погоды необходимо использовать различные утепляющие слои, например из комплекта ВКПО. Также в состав комплекта входят огнестойкие футболки с длинным и коротким рукавом, боксеры, кальсоны.

Защиту рук обеспечивают огнестойкие перчатки. Летняя модель выполнена из натуральной кожи и огнестойкого трикотажа, а зимняя обеспечивает полную влагозащиту за счет герметизированного мембранного вкладыша. Ладонь и поверхности пальцев выполнены из натуральной кожи, тыльная сторона - из огнестойкой ткани. Перчатки для теплого и холодного времени имеют вставки на указательном и большом пальцах из электрокондуктивной кожи для работы с сенсорными экранами. Защиту головы и лица от огня обеспечивает огнестойкая балаклава, в холодное время года - огнестойкая утепленная шапка.

В комплект входит и бронежилет, с уровнем противоосколочной защиты V50% не менее 630 м/с. Модуль защиты шеи бронежилета имеет улучшенную эргономику, не конфликтует со шлемом. Шлем имеет удобную подвесную систему, позволяющую его быстро регулировать по объему головы. Организацию связи и защиту слуха обеспечивает гарнитура с активным шумоподавлением "Ранет РТ-18". Защитные очки в составе комплекта предохраняют зрение от осколков, грязи и воздействия пламени.

Перед началом поставки все изделия прошли испытания и подтвердили свои защитные характеристики в части противоосколочной стойкости, а также соответствие требованиям заказчика по огнестойкости основных материалов после воздействия открытого пламени в течение 15 секунд. После войсковых испытаний заказчиком будет принято решение о комплектности изделия и дальнейшей поставке в войска.