Путин: РФ продолжает сотрудничество с США в космосе

На МКС работают как американские астронавты, так и российские космонавты, отметил президент РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Делегации России и США в том числе обсудили в Эр-Рияде вопросы экономики и сотрудничества стран в космосе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

"У нас есть и другие вопросы, и экономика, и наша совместная работа на мировых энергетических рынках. [Также] космос, конечно, ведь, несмотря на все проблемы этих трех лет, продолжается работа в космосе. На МКС работают как американские астронавты, так и российские космонавты. Работа продолжается, и перспективы есть хорошие. И все это было предметом обсуждения, предметом рассмотрения", - сказал российский лидер.