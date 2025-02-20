Как Европе защитить себя без помощи США (Financial Times, Великобритания)

FT: Европа не в состоянии построить оборону без помощи США

В европейских столицах пытаются понять, как заполнить брешь в сфере безопасности, если Трамп решит вывести с континента войска США, пишет FT. За многие десятилетия в Европе привыкли к американскому присутствию, перестройка потребует времени и огромных денег.

Генри Фой

Джон Пол Рэтбоун (John Paul Rathbone)

Европейские чиновники начинают осознавать реальность, о которой Дональд Трамп предупреждал их уже давно: США больше не намерены служить верховным гарантом безопасности — ни для Украины, ни для остального континента.

Для тех, кто “в танке”, на прошлой неделе все предельно ясно “разжевал” министр обороны США Пит Хегсет. Его речь повергла многих европейцев в ужас: в частности, он предупредил партнеров не рассчитывать на “вечное” присутствие американских военных в Европе.

“Сказанное Хегсетом крайне неприятно, — признал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг. — Но если Европа после этого возьмется за ум, это может стать тем пресловутым пинком по причинным местам, который нам так нужен”.

Хотя Трамп далеко не единственный из президентов США критикует союзников по НАТО, он первый, кто заставил Европу всерьез задуматься о дальнейшем, если США решат убрать свой щит. Государства на восточном фланге НАТО особенно встревожены перспективой, что президент России Владимир Путин добьется вывода американских войск с их территории.

Список первоочередных дел Европы обширен: увеличить расходы на оборону, улучшить противовоздушную оборону, наладить логистику и модернизировать вспомогательное оборудование, которое сейчас предоставляют американские военные, а также повысить готовность собственных войск и поддерживать эффективный ядерный потенциал сдерживания.

Самым очевидным признаком безотлагательности стала обострившаяся в последние дни дискуссия о перевооружении. Переговоры сосредоточились на том, как увеличить национальные военные бюджеты и какие задействовать новые финансовые механизмы для совместного использования денежных средств.

К приоритетным проектам относится, в первую очередь, общеевропейский щит противовоздушной обороны, который залатает зияющие дыры в лоскутном одеяле разрозненных систем континента, а также логистика, включая тяжелые транспортные самолеты для повышенной мобильности и с возможностью дозаправки в воздухе, которыми в настоящее время располагают лишь только США.

По словам официальных лиц НАТО, Европе также критически не хватает боеприпасов большой дальности и мощных платформ тылового обеспечения.

Если Европа приобретет эти стратегические активы, это станет “величайшим переломным моментом”, поскольку в таком случае она сможет выполнять почти весь спектр военных задач самостоятельно, без помощи США, считает Камиль Гран, бывший высокопоставленный чиновник НАТО, а ныне специалист Европейского совета по международным отношениям.

“Их [американцев] непроста называют незаменимыми союзниками, — пояснил один европейский министр иностранных дел. — Без них мы не сможем провести ни одной сложной военной операции или выполнить даже простые задачи”.

Характерный пример — французская операция в Мали в 2013 году. Переброска военной техники осуществлялась при участии США, а американские самолеты-дозаправщики постоянно взлетали с баз в Испании для поддержания французских истребителей в воздухе.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен объяснил "Файнэншл таймс", что США поставляют Европе большинство ключевых оборонных систем.

“Что касается истребителей F-35 и ракетных систем класса “земля – воздух”, то они практически все американские”, — сказал Франкен.

Среди тяжелых вертолетов лучшим вариантом оказался американский Chinook, добавил министр, назвав его аналог NH90 европейской разработки “отвратительным”.

А еще никто не отменял конфликта на Украине.

В понедельник Европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить, совместный отклик на начавшиеся мирные переговоры между США и Россией. Они пришли к выводу, что европейский миротворческий контингент на Украине в любом случае не обойдется без американской поддержки.

“Европейские страны должны сыграть ведущую роль... но они нуждаются в поддержке со стороны США”, — заявил во вторник британский министр обороны Джон Хили.

Загвоздка в том, что последние 80 лет европейские армии строились и обучались, исходя из непременной поддержки США, и перестройка потребует времени — и миллиардов евро.

Еще более насущный вопрос в том, что делать, если США внезапно выведут из Европы часть или, тем более, всех своих военнослужащих (а их примерно 90 000).

По мнению чиновников и аналитиков, главный риск — то, что Трамп выведет 20 000 американских солдат, которых Джо Байден отправил в Польшу, Румынию и страны Прибалтики сразу после начала путинской спецоперации на Украине в начале 2022 года.

Во вторник Трамп несколько успокоил общественность, объявив, что не намерен выводить все американские войска из Европы в рамках мирного соглашения. “Никто об этом не просил, поэтому не думаю, что нам придется. Я бы этого не хотел. Но этот вопрос никогда не поднимался”, — сказал он.

Президент США также заявил, что поддержит европейские миротворческие войска на Украине по итогам урегулирования. “Если они захотят, будет здорово. Я всецело за, если они изъявят желание”, — заявил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник воздержался от обещаний отправить польские войска на Украину в составе европейских “сил безопасности”, поскольку это усугубит уязвимость его собственной страны, которая граничит как с Россией, так и ее военной союзницей Белоруссией.

В теории Европе не составит труда предоставить достаточное количество войск для защиты своих границ от нападения. В совокупности европейские армии насчитывают почти два миллиона военнослужащих, из которых 1,3 миллиона из стран ЕС. Но на практике многие из этих войск непригодны для развертывания.

“Нередко наблюдается значительный разрыв между теоретическими возможностями и реальной боеготовностью, — объяснил бывший бригадный генерал британской армии и старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Бен Барри. — Также далеко не факт, что у европейских сил хватит боеприпасов, расходных материалов и запасных частей”.

Один европейский чиновник в Мюнхене на прошлой неделе вспомнил, что европейские союзники ощутили нехватку ключевых боеприпасов менее чем через месяц воздушной кампании в Ливии в 2012 году, после чего вынуждены были запросить помощи у США.

“Это потрясающая новость, что Европа теперь производит огромное количество артиллерийских снарядов для Украины. Но как насчет современных боеприпасов, ракет большой дальности, оружия следующего поколения? — рассуждал чиновник. — Для всего этого у нас есть Америка”.

На данном этапе европейские правительства обсуждают совместное финансирование общих военных проектов — в том числе с Великобританией и другими странами из-за пределов блока.

Пожалуй, важнейшая стратегическая проблема, нависшая над Европой, — это будущее ядерного зонтика США, особенно тактического, которого у европейских стран нет.

Франция и Великобритания, две ядерные державы континента, имеют в совокупности около 515 ядерных боеголовок. Но это главным образом стратегическое оружие — верхние ступени лестницы ядерной эскалации.

Если США официально заявят, что не будут защищать Европу, европейские государства НАТО лишатся доступа к американскому тактическому ядерному оружию, предназначенному для уничтожения целей в определенном районе (в отличие от стратегического — для уничтожения целых городов).

Отсутствие у Европы тактического ядерного оружия создает “брешь в сдерживании”, которым может воспользоваться Россия, располагая соответствующим арсеналом, объяснил научный сотрудник исследовательского центра “Ядерный проект Осло” Фабиан Хоффман.

“У европейских членов НАТО имеются крылатые и баллистические ракеты, но следующим шагом по лестнице эскалации остается лишь полномасштабная ядерная война, и этот пробел нам предстоит заполнить”, — пояснил один высокопоставленный западный военный чиновник.

Тяга Европы к “военной автономии” не нова: она не раз пыталась ее добиться на протяжении почти всей истории НАТО, начиная еще с идеи создания Европейского оборонительного сообщества в начале 1950-х годов.

Однако все эти попытки неизменно проваливались, одна за другой. Но тогда США по-прежнему были готовы гарантировать безопасность континента. И хотя есть риск чрезмерной “драматизации” нового подхода США, считает третий высокопоставленный европейский чиновник, новая реальность также крайне “неудобна”.

“Европа должна изменить сам подход, — заключил бывший президент Финляндии Саули Ниинистё. — Слабость — плохое средство избежать войны”.