Вот почему Трамп хочет превратить Украину в экономическую колонию США (The Telegraph UK, Великобритания)

Шахтер ведет вагонетку на угольной шахте в Днепропетровской области, Украина, 7 апреля 2023 года.

The Telegraph: Трамп хочет забрать недра Украины, превратив ее в колонию

Киев располагает полезными ископаемыми на сумму 15 триллионов долларов, которые помогут США преодолеть зависимость от Китая, пишет Telegraph. Но пока что Трамп предложил Украине очень мало — за исключением разве что угроз, считает автор статьи.

Мэтт Оливер (Matt Oliver)

Дональд Трамп даже не пытался завуалировать свою угрозу Украине в том случае, если президент Владимир Зеленский откажется платить за американскую защиту.

“Они могут заключить сделку, а могут и не заключить, — сказал президент США в эфире Fox News. — Когда-нибудь они могут стать частью России, а могут и не стать”.

Он напомнил, что США предоставили помощи Киеву почти на 300 миллиардов долларов [237 миллиардов фунтов стерлингов] и что пришло время расплаты.

Его цена? Как сообщила газета The Telegraph ранее на этой неделе, эта цена непомерно высока. Условия США фактически равносильны экономической колонизации Украины: Вашингтон предъявил значительные права на богатства ее недр, нефтегазовые ресурсы, порты и другую инфраструктуру.

Эти требования повергли Киев в панику, поскольку значительно превосходят уступки, на которые готово пойти руководство. Однако одним из козырей, предложенных самим Зеленским, стал доступ к национальным ресурсам Украины стоимостью в 500 миллиардов долларов, включая “чрезвычайно ценные”, как выразился Трамп, полезные ископаемые, разбросанные по обширным и частично оккупированным территориям страны.

Эти минеральные ресурсы манят США перспективой преодолеть зависимость от китайских поставок сырья для производства самых разных товаров — от ветряных турбин до iPhone и истребителей-невидимок.

На фоне великодержавного соперничества Вашингтона с Пекином ресурсы Украины — общей стоимостью около 15 триллионов долларов — теоретически могут оказаться крайне полезными.

Как явствует из общедоступных документов НАТО, стратегическое значение полезных ископаемых Украины “невозможно переоценить”.

Ее богатые недра насчитывают примерно 20 тысяч месторождений более чем сотни минералов, некоторые из которых отнесены в США и Европе к “ключевым”.

К таковым относятся графит, литий, бериллий и уран, а также редкоземельные элементы, включая лантан, церий и неодим.

Многие из них имеют решающее значение для современных оборонных, экологически чистых и аэрокосмических технологий, однако в их мировых поставках господствует Китай.

На этом фоне Европейский союз опубликовал в 2020 году план действий по диверсификации источников ключевых минералов, а уже в следующем году заключил партнерство по добыче ресурсов с Украиной.

Однако Трамп может, так сказать, ввалиться на эту вечеринку без приглашения и сорвать ее.

Согласно копии документа США, обнародованной газетой The Telegraph в понедельник, Вашингтон требует преимущественного права на все месторождения в стране.

Зеленский пока отверг шантаж Трампа, и аналитики предрекают, что жесткая игра Америки встретит противодействие европейских столиц, которые сами уже устремились к более плотному сотрудничеству с Киевом в области полезных ископаемых.

“Думаю, Европа воспримет это в штыки”, — говорит бывший британский дипломат, а ныне заместитель директора лондонского Центра европейских реформ Иан Бонд.

“По сути, Трамп действует так, словно американцы вправе изымать национальное достояние Украины в обмен на уже оказанную помощь”, — добавил он.

“Но дело в том, что если посмотреть на ее совокупный объем с начала конфликта, то США предоставили больше военной помощи, а ЕС — гораздо больше финансовой и гуманитарной, хотя Трамп не берет ее в расчет”, — подчеркнул Бонд.

“Он ведет себя как бандит, который приходит в магазин и говорит: “Милое у вас местечко, вот будет жаль, если с ним что-то случится”. У этой администрации повадки организованной преступной группировки”, — заключил он.

США и ЕС грозит конфликт из-за ресурсов Украины и их стратегического значения. Оба игрока делают ставку на диверсификацию поставок в попытке отмежеваться от Китая, объясняет Брайан Билле из Benchmark Mineral Intelligence, имея в виду стремление сверхдержав обрести иные источники полезных ископаемых, чтобы положить конец чрезмерной зависимости от китайского импорта.

“Как и ЕС, США и другие геополитические игроки ищут поставок ключевых полезных ископаемых без участия Китая и стремятся заключить сделки с партнерами. Речь идет о поиске новых ресурсов, чтобы пошатнуть господство Китая, а это крайне непросто”, — пояснил он.

Именно эти обстоятельства придают ценности полезным ископаемым Украины, пусть они и не оптимальны из имеющихся на международном рынке.

В частности, и графит, и литий необходимы в огромных количествах по всему миру для производства батарей для смартфонов, ноутбуков и электромобилей.

Запасы редкоземельных элементов могут иметь и важное оборонное применение. Так, по данным Исследовательской службы Конгресса США, каждый из американских истребителей-невидимок F-35 насчитывает до 400 кг комплектующих, изготовленных с использованием редкоземельных металлов.

По данным Института геологии Украины, в ее недрах присутствуют неодим, эрбий, лантан и иттрий. Кроме того, Украина богата и другими ключевыми минералами — в частности никелем, бериллием, марганцем, галлием, цирконием и скандием.

В документе ЕС от 2020 года, скандий и галлий значатся в категории “критическое сырье”. Первый используется в полупроводниках и солнечных панелях, а второй — в твердооксидных топливных элементах и легких сплавах.

А неодим нужен не только для истребителей F-35, но еще и при изготовлении магнитов для ветряных турбин и электродвигателей.

Тем временем не утихают споры о том, так ли богаты недра Украины, как многие себе представляют.

“В глобальном контексте они отнюдь не столь значительны”, — говорит Билле.

Украинские залежи лития оцениваются в 500 тысяч тонн карбоната лития. Это ничтожно мало по сравнению с 9 миллионами тонн в Чили и весьма скудно даже на фоне американских запасов, оцениваемых в 1,8 миллиона тонн.

Однако украинские запасы лития гораздо важнее в масштабах Европы: они составляют примерно треть разведанных месторождений континента.

Таким образом, коммерческая эксплуатация этих залежей позволит удовлетворить значительную долю европейского спроса. По прогнозам Benchmark, к 2030 году потребность ЕС достигнет 665 тысяч тонн карбоната лития в год.

Поставки ряда минералов также будут скудны в этом десятилетии, отмечает Билле, поэтому даже скромные новые источники будут оценены по достоинству.

Ожидается, что это коснется, например, графита — отчасти потому, что Китай, на который приходится 90% мировых поставок, ограничил его экспорт в попытке навредить таким американским отраслям промышленности, как автомобилестроение.

Украина входит в пятерку стран с наибольшими запасами металла, который используется для производства прочных стальных сплавов, анодных материалов для аккумуляторов, узлов ядерных реакторов и тормозных накладок для различных транспортных средств.

“Я действительно считаю, что украинский графит может сыграть свою роль, — заявил Билле, добавив, что в стране уже есть несколько действующих рудников. — Это очень важный минерал, и в настоящее время все пытаются заручиться поставками в обход Китая”.

Украина также входит в десятку стран с крупнейшими залежами титана: на ее долю приходится около 7% мировых запасов, хотя в настоящее время точное количество этого суперметалла засекречено.

Увы, обширные месторождения на юго-востоке Украины в настоящее время находятся на оккупированной Россией территории (на самом деле – освобожденной от нацистов. – Прим. ИноСМИ).

Это подчеркивает, почему урегулирование конфликта, будь то при посредничестве Трампа или кого-либо еще, станет важнейшей предпосылкой для планов Киева по монетизации своих недр.

“Для начала нужны гарантии безопасности, — объясняет Билле. — Это очень важная отправная точка”.

“В настоящее время экономическое обоснование вызывает некоторые сложности, потому что на самом деле мы не знаем, куда движется страна и этот конфликт”, — признал он.

Требования Трампа наверняка многим покажутся жесткими, но сам он, несомненно, возразит, что это обеспечит Украине искомую определенность — пусть и довольно мрачную.

“Украинцы явно будут приветствовать переговоры с американцами, — убежден Бонд. — Будут заключены сделки, которые откроют американским компаниям путь на рынок — в этом нет никаких сомнений. И я полагаю, что это может ужиться и с планами Европы”.

“Но все определят конкретные условия — в частности то, чтó Америка предложит взамен. А пока что Трамп предложил очень мало — за исключением разве что угроз”, — заключил он.