Редкоземы на Украине? Нет, только выжженная земля (Bloomberg, США)

Bloomberg: Трамп хочет заполучить фантомные редкоземельные металлы

Трамп стремится заполучить мнимые редкоземы, пишет Bloomberg. Однако геологи утверждают, что на Украине нет значительных запасов этих ископаемых, и даже самые оптимистичные оценки не тянут на заявленные Трампом 500 миллиардов долларов.

Хавьер Блас

На Украине имеется лишь выжженная земля. Чего у нее точно нет — так это редкоземельных металлов. Как ни удивительно, но многие — даже сам президент США Дональд Трамп — убеждены, что страна изобилует полезными ископаемыми. Это заблуждение.

Это не первая геологическая оплошность Вашингтон в зоне боевых действий. Еще в 2010 году США объявили, что якобы обнаружили в Афганистане неразведанные прежде месторождения полезных ископаемых на сумму 1 триллион долларов — в том числе лития, ключевого элемента для производства аккумуляторов электромобилей. Пентагон дошел до того, что нарек Афганистан “литиевой Саудовской Аравией”.

По идее, нас ждал прорыв и мощный геоэкономический шок, который решительно перекроил бы всю геоэкономику. Но в итоге оказалось, как многие говорили тогда, и как все знают сейчас, полной фикцией. То же верно и для богатств, приписываемых Украине.

Если в Афганистане в центре внимания оказались медь и литий, ключ к электрификации всего и вся, то на Украине эта роль отводится редкоземельным металлам — группе из 17 элементов с труднопроизносимыми названиями, знакомым разве студентам-химикам. В частности, в этом списке значатся празеодим, диспрозий и прометий.

Для Трампа редкоземельных металлы важны в первую очередь потому, что в их мировых поставках господствует Китай. В микроскопических количествах эти элементы используются в экзотических сплавах. Многие рассуждают об их якобы незаменимости для высокотехнологичных устройств и производства оружия, однако их реальная сфера применения гораздо прозаичнее. Так, популярный британский производитель бытовой техники Dyson хвастается, что благодаря использованию неодима магниты его пылесосов “вращаются в пять раз быстрее, чем двигатель Формулы-1”.

Вообще-то шумиху вокруг украинских редкоземельных металлов подняли сами украинцы. Отчаявшись привлечь Трампа на свою сторону, они представили в ноябре президенту “План победы”, где расхвалили на все лады, не жалея красок, потенциал своих недр. Но просчитались, и вскоре ситуация вышла из-под контроля.

3 февраля Трамп решительно заявил, что украинцы располагают “ценнейшими редкоземельными элементами”. Вечно метя на роль успешного “решалы”, Трамп добавил: “Мы хотим заключить с Украиной сделку, по которой они будут расплачиваться за нашу помощь редкоземельными металлами и другими вещами”. Несколько дней спустя он усилил нажим и в интервью Fox News 11 февраля заявил следующее: “Я сказал им [украинским чиновникам], что хочу редкоземельных металлов на 500 миллиардов долларов”.

Меня это озадачило. Насколько мне известно, на Украине нет значительных залежей редкоземельных металлов, за исключением весьма скромных месторождений скандия. Геологическая служба США, безусловный авторитет в этом вопросе, умалчивает об обширных запасах в этой стране. Заметим, как и любая другая база данных горнодобывающей промышленности.

Иными словами, подход “Кому выгодно?” здесь не работает. Совокупная стоимость всей мировой добычи редкоземельных металлов составляет максимум 15 миллиардов в год (подчеркну: в год). Для сравнения, это всего два дня мировой нефтедобычи. Даже будь у Украины поистине гигантские месторождения, их ценность в геоэкономическом плане в любом случае относительна.

Допустим, Украина сможет, словно по мановению волшебной палочки, добывать 20% мировых редкоземельных металлов. Все равно это будет примерно 3 миллиарда в год. Чтобы набрались упомянутые Трампом 500 миллиардов, США предстоит обеспечить более чем полтора века бесперебойной добычи. А это совершенный вздор. К тому же важно отметить, что если бы Украина действительно была настолько богата редкоземельными элементами, как хотелось бы Трампу, то мировые цены на 17 элементов этой группы, рухнули бы, подорвав и ценность этих месторождений.

Таким образом я вижу лишь два варианта: Трамп прав (а я заблуждаюсь) — и в украинских недрах действительно таятся богатые залежи редкоземельных элементов. Или же он просто оговорился и вместо редкоземельных металлов имел в виду другие полезные ископаемые. (Возможно, он взял весьма скромный потенциал одного лишь скандия и экстраполировал. При этом следует отметить, что все мировое производство оксида скандия составляет менее 40 тонн в год).

Давайте рассмотрим второй вариант, потому что в нем есть хоть какой-то резон. Коммерческих месторождений редкоземельных элементов на Украине нет, но есть шахты и рудники по добыче других полезных ископаемых. До конфликта с Россией Украина добывала значительные объемы железной руды и угля. Ни один из этих ресурсов не относится к стратегическим, но страна неплохо зарабатывала на обоих. Проблема? Часть шахт осталась на территории, подконтрольной России.

Возможно, Трамп спутал “редкоземельные элементы” с гораздо более обширной категорией — “ключевые полезные ископаемые”. Однако из последних на Украине имеется лишь несколько коммерческих шахт титана и галлия. Оба элемента весьма ценны и даже имеют некоторое стратегическое значение, но опять же, контроль над ними не изменит геоэкономики. И ни один из них определенно не стоят заявленных Трампом 500 миллиардов долларов.

Однако американский президент упорно рассуждает именно о редкоземельных металлах — и упоминал их уже несколько раз. Быть может, ему известно что-то такое, чего не знает рынок сырьевых товаров? Но я отчего-то не нашел ни одного надежного источника, где бы утверждалось, что Украина переполнена ценными ресурсами.

Во всех документах, что мне приводили в пример, перечисляются одни и те же расхожие конспирологические утверждения из блогосферы. Некоторые путают залежи редкоземельных минералов с коммерческой добычей. Многие называют потенциальным источником Новополтавское месторождение, открытое еще СССР в 1970 году. Хотя там действительно присутствуют крошечные количества редкоземельных элементов, их добыча невозможна, и эта территория остается бесперспективным месторождением: более чем за полвека не было открыто ни одной шахты. Само украинское правительство признало, что добыча на Новополтавском месторождении будет “относительно сложной” и “несбалансированной” — подразумевается, что ее эксплуатация при текущих ценах нерентабельна. Хуже того, добыче противоречит сама минералогия: источником служит порода, извлекать из которой другие элементы крайне тяжело.

Но худшая из брошюр, превозносящих украинские запасы редкоземельных металлов, вышла под грифом НАТО и широко распространялась как доказательство “правоты” Трампа. Ее выпустил в декабре 2024 года Центр передового опыта по энергетической безопасности со штаб-квартирой в Литве. Хотя эта структура и родственные ей и связаны с военным альянсом, носят его название и логотип, они — автономные органы и не входят в его командную вертикаль. Сам же документ — чистой воды провокация: “Украина представляется ключевым потенциальным поставщиком редкоземельных металлов, таких как титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран”. Один этот список должен был насторожить всех. Всякий, кто хоть немного знаком с химией, знает, что ни один из этих минералов к редкоземельным не относится.

Отчего печать НАТО красуется на докладе, который не проходит элементарной сверки фактов, непонятно. Представитель альянса сообщил мне, что изложенные в нем взгляды отражают точку зрения автора, а не альянса — но в самом документе об этом не говорится. В результате доклад все еще доступен в сети в неисправленном виде.

Если именно им советники убеждали Трампа в богатстве украинских недр редкоземельными металлами, это было бы поистине прискорбно — глобальная политика по принципу “скопипастил — и пошел”. “Достойное” продолжение 2025 года, который начался вполне в духе Кафки.