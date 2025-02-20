Южная Корея разрабатывает новый танк K2ME

Источник изображения: topwar.ru

На выставке IDEX 2025, проходящей в ОАЭ, южнокорейская компания Hyundai Rotem представила танк K2ME – вариант ОБТ K2 Black Panther для заказчиков с Ближнего Востока. В частности, прорабатываются возможные сделки с Саудовской Аравией и ОАЭ, предусматривающие передачу технологий.

По оценкам аналитиков, стоимость потенциальных контрактов с этими двумя странами оценивается примерно в $12,42 млрд.

K2ME предназначен для эксплуатации в жарком климате, в условиях пустыни и оснащён улучшенными системами охлаждения и фильтрации. Экипаж состоит из трёх человек: водитель находится в передней части корпуса, командир и наводчик в башне.

Боевая масса K2ME – примерно 60 тонн, размеры 10,9х3,6х2,5 метра. Он оснащён дизельным двигателем мощностью 1500 л. с. от HD Hyundai Infracore в сочетании с автоматической коробкой передач. Танк может развивать максимальную скорость 68 км/ч на дорогах с твёрдым покрытием и 50 км/ч на бездорожье. Он оборудован системой In-Arm (гидропневматическая подвеска) и механизмом динамического натяжения гусениц для повышения мобильности.

Источник изображения: topwar.ru

Разработчик указал, что интеграция южнокорейского силового агрегата в K2ME устраняет риск экспортных ограничений и улучшает возможности технического обслуживания. Этот двигатель уже продемонстрировал свою работоспособность, будучи установленным на турецкий танк Altay. Компания Hyundai Rotem оптимизировала систему охлаждения K2ME для работы в условиях высоких температур.

Источник изображения: topwar.ru

Основное вооружение представлено 120-мм гладкоствольной пушкой 55-го калибра с автоматической системой заряжания. В арсенал ОБТ входит 40 снарядов, в том числе программируемые боеприпасы. Вспомогательное вооружение включает 12,7-мм дистанционно управляемый модель на командирской башенке и 7,62-мм спаренный пулемёт рядом с основным орудием. Башня оснащена встроенными блоками из 8 гранатомётов с каждой стороны.

K2ME имеет усовершенствованную композитную броню, покрывающую корпус и башню. Он также снаряжён КАЗ и средством постановки помех дронам.